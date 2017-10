Kreuth kämpft um die Herbstmeisterschaft

Fußball: Kreisliga 1

Da die direkte Konkurrenz gepatzt hat, könnte der FC Real Kreuth mit einem Sieg in Habach die Herbstmeisterschaft klar machen. Für Trainer Bernhard Grunder ein „Sechs-Punkte-Spiel“.

Kreuth – Zur Saisonhalbzeit ist die Kreisliga 1 an Spannung kaum zu überbieten. Für die Herbstmeisterschaft kommen noch zwei Teams in Frage: Tabellenführer SV Bad Heilbrunn und der FC Real Kreuth. Weil Bad Heilbrunn am Samstag gegen Deisenhofen patzte, könnte sich der FC Real im Nachholspiel am Dienstag gegen den ASV Habach aus eigener Kraft den inoffiziellen Titel sichern.

Als „Sechs-Punkte-Spiel“ bezeichnet FC Real-Trainer Bernhard Gruber die Partie. „Beim Unentschieden und einer Niederlage ist nichts passiert, aber beim Sieg wären wir schon sehr gut dabei“, sagt er. Die Vorzeichen sind nicht schlecht. Zum einen treten die Enterbacher die Reise nach Habach mit vollem Kader an – die Langzeitverletzten ausgenommen. Zum anderen fehlt der Heimmannschaft der verletzte Felix Habersetzer, den Kreuth in der vergangenen Saison noch „etwas unkonventionell“ (Gruber) durch Manndeckung ausschaltete.

Habach besiegte am Samstag die SG Hausham souverän mit 3:0 (siehe oben), Kreuth hingegen geht mit einer bitteren Derby-Niederlage ins Spiel. Doch gerade das hat Grubers Elf angestachelt. „Gegen Habach wollen wir unbedingt was holen“, sagt der Trainer. Schwer wird es bestimmt, denn in Habach gelang es bisher nur dem TSV Brunnthal, Punkte mitzunehmen. Aber „frohen Mutes“ (Gruber) und mit großem Willen soll es klappen.

Sophia Eham