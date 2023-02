Kreuzbandriss: Saisonaus für Marinus Sennhofer

Saisonhöhepunkt: Bei der Junioren-Weltmeisterschaft überzeugte Marinus Sennhofer. Jetzt ist seine Saison vorzeitig beendet. © ÖFP/GEPA/Oliver Lerch

Mit einem Schnalzer ist die Saison von Skirennfahrer Marinus Sennhofer vorbei. Der 20-Jährige hat sich das Kreuzband gerissen.

Kreuth/Schliersee – Wie nah Freud und Leid beieinander liegen, musste Skifahrer Marinus Sennhofer dieser Tage erfahren. Nach seinem starken Auftritt bei den Junioren-Weltmeisterschaften in St. Anton knüpfte der Kreuther nach einer kurzen Pause an die guten Resultate der bisherigen Saison an und wurde in Oberjoch bayerischer Vizemeister im Riesenslalom. Direkt im Anschluss ging es zum Europacup in die Schweiz, wo er sich am ersten Renntag ein Kreuzband riss. Damit endet nach Toni Tremmel nun auch für den zweiten Skifahrer aus dem Oberland frühzeitig eine vielversprechende Saison.

Es war „ein technischer Fehler im zweiten Durchgang. Ein Schwung, der nicht ganz gepasst hat“, beschreibt Sennhofer seine Unglücksfahrt in Jaun im Berner Oberland und wie er den „Schnalzer gemerkt“ hat, den es im Knie tat. Beim MRT in München bestätigte sich der Verdacht. Am Montag steht die Operation an. Danach tauscht er erst einmal die Rennski gegen Krücken.

Auch ohne die Verletzung hätten die Erinnerungen an den Slalom in Jaun im Beliebtheitsranking dieser Saison nicht für einen Spitzenplatz getaugt. Sehr schwer waren die Bedingungen auf einer eisigen Piste. Mit einer Startnummer über 70 hatte sich Sennhofer im ersten Durchgang auf Platz 54 verbessern können. Und es sah alles danach aus, als würde es im zweiten noch weiter nach vorne gehen. „Ich hab gut begonnen“ sagt er. Bis dieser verhängnisvolle Patzer kam. So trat er frühzeitig die Heimreise an. Immerhin im Gepäck: Zwei Top-Ten-Plätze und entsprechende Punkte aus zwei Riesenslaloms am Oberjoch, wo sich der Kreuther nicht nur gut in Szene zu setzen wusste, sondern nebenbei noch den Titel als bayerischer Vizemeister holte und Bronzemedaillengewinner der U21 wurde.

Sennhofer überzeugt am Oberjoch

Besonders gut lief es im ersten Rennen des zweifachen FIS-Riesenslalom-Tags, an dem der Technik-Spezialist des Skiverbands Oberland mit Platz drei vorlegte. Als Achter des ersten Durchgangs fuhr Sennhofer im zweiten mit zweitbester Laufzeit aufs Stockerl. Sieger wurde der Ungar Ury Balint vor Hannes Amman von der RG Burig Mindelheim, der sich damit auch den bayerischen Meistertitel sicherte. Nach einer kurzen Pause ging es am selben Hang nochmals zur Sache. Diesmal legte der Kreuther in einem sehr engen Rennen mit Platz drei vor, fiel im zweiten Durchgang aber auf Rang sechs zurück. Nun wurde aus dem Bewerb die Wertung für die Junioren-Meisterschaften gezogen. Da lag erneut Hannes Amman vorn vor Nickco Palamaras aus Garmisch und Sennhofer.

Tags darauf waren die Frauen dran und auch hier waren die Oberlandler stark vertreten. Vor allem die Schlierseerin Marisa Messmer überzeugte am Oberjoch. Zunächst wurde sie im ersten Riesenslalom des Tages Dritte hinter Pauline Fischer (SC Starnberg) und Katharina Lechner (SC Ofterschwang). Emily Wörle (SC Bad Tölz) wurde Zwölfte, einen Platz vor der Reichersbeurerin Gina Oberhuber. Im Nachmittagsrennen legte Messmer Platz zwei nach. Nur Laila Illig vom WSV Isny war schneller. Wörle wurde 15. sie