Langsam wird‘s eng: Kreuth unterliegt mit 0:3 in Habach

„Das Glück hat gefehlt“

Schon das Hinspiel hatte der FC Real Kreuth mit 0:3 verloren. Zwar verlief das Rückspiel nicht ganz so eindeutig, das Ergbnis aber war das gleiche. Auch wegen eines vergebenen Elfemeters.

Kreuth - Treffender als Bernhard Gruber, Trainer des FC Real Kreuth, kann man die Partie seiner Mannschaft gegen den ASV Habach wohl nicht zusammenfassen: Als „saublöd, scheiße wars“, bewertet er diese nämlich.

Am Ende stand ein – wie schon im Hinspiel – klarer 3:0-Sieg für Habach. Doch so eindeutig verlief das Spiel indes nicht. Vielmehr hatten die Gäste aus dem Tegernseer Tal gleich in der Anfangsphase die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Denn: Schiedsrichter Schneider zeigte bereits in der achten Minute auf den Punkt – eine willkommene Entscheidung für die abstiegsgefährdeten Gäste. Reals Moritz Mack lief an. „Ein guter Schuss“, wie sein Trainer findet. Doch Habachs letzter Mann Tobias Radiske verhinderte den frühen Gegentreffer. „So ein Geschenk müsstest du halt annehmen“, bemerkt Gruber.

Dann wäre vielleicht einiges anders gelaufen. Bis zum Halbzeitpfiff hatten die Enterbacher das Spiel gegen die favorisierte Heimmannschaft gut im Griff. „Wir sind etwas tiefer gestanden und haben erst ab der Mittellinie angegriffen“, erzählt der FC Real-Coach. Insbesondere versuchte seine Elf Felix Habersetzer, der aus dem Hinspiel noch zu gut im Gedächtnis war, aus dem Spiel zu nehmen. „Fast schon durch Manndeckung“, meint Gruber. „Das hat gut geklappt.“

Nicht so gut klappte dafür die Deckung eines anderen Habacher Spielers. In der 44. Minute schaffte es Maximilian Nebl die zu hoch stehenden Kreuther zu überlaufen und kam mit dem Halbzeitpfiff zum Führungstreffer. „Ein Scheißhäusltor“, findet Gruber. Denn der Ball traf zunächst den Innenpfosten, um danach die Torlinie entlangzulaufen und schließlich über selbige zu kullern.

Damit standen die Enterbacher in der zweiten Halbzeit unter Druck, kamen aber weiterhin zu ihren Chancen. Keine davon fand jedoch den Weg ins Habacher Tor. Der ASV hingegen traf zum 2:0 und das Spiel war gelaufen. Das 3:0 in der Nachspielzeit, erneut durch Nebl, war nur noch eine Randnotiz. „Das Glück hat gefehlt“, meint Gruber. „Aber wir geben nicht auf.“

Noch stehen die Königlichen auf einem Relegationsplatz – doch der Abstand auf die Verfolger schmilzt dahin. Nach dem 3:2-Erfolg des SV Bad Tölz gegen den SC Gaißach sitzen erstere dem FC Real Kreuth mit nur noch einem Punkt Rückstand im Nacken.

Sofia Eham

ASV Habach - FC Real Kreuth 3:0 (1:0)

FC Real Kreuth: Sachau - M. Mayr, Götschl, Hagn (55. Ploschka) - S. Mayr, Kölbl - Samoila (58. Frank), Mack, Sandra, Schwinghammer - Egger (76. Rampf).

Tore: 1:0 (44.) Nebl - 2:0 (75.) Puchner, 3:0 (90.+2) Nebl.

Gelbe Karten: Feigl - Kölbl.

Schiedsrichter: Rupert Schneider (SV Bichl).

Zuschauer: 120.