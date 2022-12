Laufbestzeit als Ausrufezeichen: Sennhofer zweimal auf dem Stockerl

Gute Läufe brachte Marinus Sennhofer in Kaltenbach auf die Slalompiste. © Cornelia und Paul Schmidt/Privat

Marinus Sennhofer fährt bei FIS-Rennen in Kaltenbach zweimal aufs Stockerl, einmal gelingt ihm sogar eine Laufbestzeit.

Kreuth – Nach den ersten guten Resultaten des jungen Ski-Winters wusste Marinus Sennhofer vom SC Kreuth auch am Wochenende zu überzeugen. Bei zwei vom WSV München ausgetragenen FIS-Slaloms in Kaltenbach fuhr der 20-Jährige als Dritter und Zweiter zweimal aufs Stockerl.

Auf weicher, eher flacher Piste und mit Schneefall startete Sennhofer am ersten Renntag mit drittschnellster Zeit in den Slalom und hielt die Platzierung auch im zweiten Lauf. Sieger wurde Dominik Zerhoch vom SC Partenkirchen, der sich mit Bestzeit im zweiten Durchgang an die Spitze geschoben hatte, vor Nickco Palamaras (SC Garmisch). Palamaras war dann am zweiten Renntag das Maß aller Dinge. Sennhofer war nach dem ersten Durchgang Siebter, zeigte sich aber nervenstark im zweiten und fuhr mit Laufbestzeit auf Platz zwei; einen Wimpernschlag vor dem Österreicher Fabio Walch.

Am Nikolaustag hatte Marinus Sennhofer bei den offenen italienischen Slalommeisterschaften in Pichl im Gsiesertal das Podest denkbar knapp verpasst. Hinter Matteo Canins, Stefano Pizzato (beide Italien) und dem Polen Pawel Pyjas wurde er Vierter, wobei er sich mit zwei ausgeglichen guten Läufen im zweiten noch ein Stück nach vorn geschoben hatte. Am Ende hatte er als bester Deutscher eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf seinen Teamkollegen Max Geissler-Hauber, der mit zweitschnellster Zeit im zweiten Durchgang den Kreuther attackiert hatte. Zwei Tage zuvor war Sennhofer dort im FIS-Slalom im zweiten Durchgang nicht ins Ziel gekommen.

Nächste Station für Sennhofer ist der Europacup am Ende der Woche auf der anspruchsvollen Maierlpiste in Obereggen. Dort wird nach dem guten Auftakt im Weltcup auch Toni Tremmel am Start sein. sie