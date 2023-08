Lea Mehringer genießt Olympia-Flair in Maribor

Von: Ludwig Stuffer

Teilen

Strahlen bei der Schlussfeier um die Wette: Emma Kaul (l., Sechste über 400 Meter Hürden), Lea Mehringer und Lera Miller (r., Fünfte über 2000 Meter Hindernis). © privat

Die Waakirchnerin Lea Mehringer (17) hat Deutschland beim European Youth Olympic Festival im slowenischen Maribor vertreten. Über 100 Meter Hürden wurde sie Achte.

Schaftlach/Maribor – Mit wenig Erwartungen war Lea Mehringer zum European Youth Olympic Festival (EYOF) ins slowenische Maribor gefahren. Mit vollen Händen und jeder Menge positiver Erfahrungen kehrt die 17-jährige Waakirchnerin nach Hause. Qualifiziert hatte sich die Sprinterin förmlich in letzter Sekunde, im Juli nominierte sie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf der 100-Meter-Hürden-Strecke der U18.

Bevor es auf die große Reise nach Maribor ging, hatte Mehringer einen Tag zuvor noch ihren Abschlussball. Erst dann begann der eigentliche Ernst des Sports, gleich am nächsten Morgen musste sie zum Frankfurter Flughafen reisen, von wo es nach Graz und von dort mit dem Bus weiter nach Maribor ging. „Ich bin ja noch nie geflogen, aber nach dem Abschlussball und dem frühen Aufstehen habe ich den gesamten Flug verschlafen“, lacht die Jugendliche.

Flug gleich nach dem Abschlussball

In Maribor teilte sie ein Zimmer mit 400-Meter-Hürden-Läuferin Emma Kaul vom USC Mainz. „Ich habe viele neue Freundschaften geschlossen“, schwärmt Mehringer. „Es hat mir echt super gefallen.“ Vor Ort ging es olympisch zu: Das Essen erfolgte in einem Zelt mit allen Nationen, das Stadion war noch in der Bauphase. „Mit vielen Sportlern aus anderen Nationen bin ich ins Gespräch gekommen und habe auch Deutschland-Pins getauscht“, sagt Mehringer. Eine kleine Hürde gab es aber: „Keiner hat meinen bayrischen Dialekt verstanden. Deshalb habe ich mich bei der Eröffnungsfeier sogar besser mit den österreichischen und schweizer Sportlern unterhalten.“ Später gewöhnten sich die Athleten im deutschen Team an das Bayrische. „Ich durfte deshalb auch nicht Hochdeutsch reden, weil ich das einfach nicht bin, und die Sprachbarriere legte sich immer mehr.“

Die volle Konzentration galt dann ihrem Auftritt über 100 Meter Hürden der U18 im Trikot des „Team D“. „Meine Nervosität hielt sich eigentlich in Grenzen“, erzählt Mehringer. „Irgendwie war die Freude größer als die Angst, und zugleich war ich natürlich sehr, sehr stolz, dass ich für Deutschland starten durfte. Ich wollte in meinem Vorlauf einfach mein Ding machen.“

Zittern nach Fehlstart im Vorlauf

Es sollte dramatisch werden, denn in ihrem Lauf gab es einen Fehlstart. „Ich dachte schon, dass ich es gewesen bin, weil der Starter direkt auf mich zuging, und dann war ich es doch nicht“, berichtet Mehringer. Ein Fehlstart hätte ihr die Disqualifikation eingebracht. Beim zweiten Startschuss machte sie dann „ihr Ding“ – sogar besser als erwartet. Mit 13,73 Sekunden qualifizierte sich Mehringer für das Finale.

Die erste Sensation war perfekt, sie stand im Endlauf der aktuell besten acht Europäerinnen ihrer Altersklasse. „Ich wollte schnell aus dem Startblock kommen und einfach nicht über eine Hürde stolpern“, erklärt Mehringer ihre Strategie. Aus den Blöcken kam sie sehr gut, allerdings blieb sie bei der fünften Hürde leicht mit dem Knie des Schwungbeins hängen. Das kostete Zeit und vielleicht eine bessere Platzierung. Am Ende ging Mehringer mit 13,83 Sekunden als strahlende Achte von der Bahn. „Trotzdem hat mich mein Hürden-Hänger ein wenig geärgert“, gibt sie zu.

Trainerin Margret Gremm hatte nicht damit gerechnet, dass ihr Schützling in den Endlauf kommen würde. „Wir hatten nur gute drei Wochen Vorbereitung. Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, ob es dann perfekt klappen würde“, sagt Gremm, die mit dem achten Platz entsprechend zufrieden war. Gold ging an die beiden zeitgleichen Mia Wild (Kroatien) und Laura Montauban (Frankreich) mit jeweils 13,22 Sekunden, Bronze an die Polin Zuzanna Zajac mit ebenfalls 13,22 Sekunden.

Kurzfristig auch in der Staffel am Start

Ein weiterer völlig unerwarteter Start flog Mehringer förmlich zu: Nachdem die deutsche 400-Meter-Läuferin verletzungsbedingt absagen musste, wurde ein Platz in der Medley- oder auch Schweden-Staffel über 100/200/300/400 Meter frei. Mehringer sprang als Startläuferin über 100 Meter ein. „Staffel bin ich fast noch nie gelaufen, und trainiert hatten wir auch nur wenige Male in Maribor“, so Mehringer. Die Vorläufe fanden bereits eine Stunde nach dem Finale über 100 Meter Hürden statt. Mit 2:09,87 Minuten qualifizierte sich das deutsche Quartett direkt für das Finale. Dort sicherte sich die Staffel in 2:10,07 Minuten den sechsten Platz – so gut war ein deutsches Team beím European Youth Olympic Festival lange nicht mehr gewesen. Gold ging an Rumänien vor Italien und Tschechien.

Für Lea Mehringer geht das Leben nun ganz normal weiter. Sie hat sich gerade bei der Polizei beworben. Größere Verein können sie erst einmal nicht locken. „Ich möchte schon in Schaftlach weitermachen“, sagt Mehringer. Und dann auch nur bei ihrer Trainerin Margret Gremm, denn: „Ich bin echt froh, dass ich sie habe.“