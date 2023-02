Bayern-Gold mit Sternchen für Mehringer und Tent

Von: Ludwig Stuffer

Deutsche Jahresbestzeit lief Lea Mehringer. © Ludwig Stuffer

Lea Mehringer und Tobias Tent gewinnen mit Spitzenleistungen den Bayern-Titel in der Halle.

Landkreis – Bei den Bayerischen Hallen-Meisterschaften der Jugend in München haben die Landkreis-Leichtathleten zwei Goldmedaillen und vier Spitzenplätze erobert.

Einen Paukenschlag setzte Lea Mehringer vom TSV Schaftlach. Bereits im Vorlauf über 60 Meter Hürden der weiblichen U18 war sie mit 8,57 Sekunden pfeilschnell unterwegs und qualifizierte sich als schnellste Athletin für das Finale. Im Endlauf legte die 16-Jährige noch eins drauf: Mit 8,52 Sekunden stürmte sie über die 76 Zentimeter hohen Hindernisse souverän zum bayerischen Meistertitel und schraubte ihre persönliche Bestzeit deutlich nach unten. Mit fast drei Metern Rückstand holte Franziska Mahr (LG Eckental) mit 8,80 Sekunden den Vize-Titel.

„Das war schon der echte Hammer“, bestätigte Trainerin Margret Gremm die Leistung, „der Vorlauf war ja eigentlich schon richtig gut.“ Schon beim Einlaufen zum Finale habe sie gemerkt, dass Mehringer aggressiv unterwegs und in glänzender Verfassung war. Und die Sensation ist übrigens nicht der Bayern-Titel. Lea Mehringer lief eine neue deutsche Jahresbestzeit und führt die Rangliste vor Emma Kaul (USC Mainz) und Samita Schatz (Pulheimer SC) mit jeweils 8,55 Sekunden an.

Die Vorbereitung gestaltete Gremm aufgrund von Mehringers leichten Verletzungsproblemen im Vorjahr sehr vorsichtig. Drei Einheiten pro Woche: Eine findet immer draußen in Bad Aibling statt, ein Programm in den Wäldern im Umkreis und eine Einheit in der Halle in Waakirchen. Hinzu kommt eine Athletik-Einheit unter der Anleitung eines örtlichen Physio-Teams. Obwohl Mehringer nach wie vor eine Bundeskaderathletin ist, hat sie bislang noch an keiner Kadermaßnahme in dieser Saison teilgenommen. „Wir wollten einfach zum Saisonstart noch nicht zu viel machen“, erklärt Gremm.

Die Bayerische war Mehringers Saisonabschluss in der Halle. „Es soll ja noch nicht übertrieben werden, zumal wir erst gar keine Hallensaison machen wollten.“ Nun beginnt ein Neuaufbau für die Sommersaison, hier wird die Hürden-Strecke über 100 Meter der Schwerpunkt sein.

Tent läuft persönliche Bestzeit

Im 800-Meter-Lauf der männlichen U20 kommt der neue bayerische Meister ebenfalls aus dem Landkreis. Tobias Tent aus Waakirchen (LG Stadtwerke München) spurtete mit 1:56,04 Minuten souverän zu Gold. Mit neuer persönlicher Bestzeit unterstrich er nicht nur seine Top-Form, sondern erfüllte auch die Norm für die Deutschen Jugend-Meisterschaften mühelos. Klar auf den zweiten Rang verwies er hier Sebastian Witt (VfL Waldkraiburg) mit 1:58,67 Minuten.

Persönliche Bestzeit lief Tobias Tent. © Ludwig Stuffer

Mit ausgezeichneten 3:57,16 Minuten hatte Tent bereits zuvor eine Spitzenzeit auf der 1500-Meter-Strecke beim nationalen Meeting in Erfurt hingelegt und ist nun Siebter in der deutschen Rangliste. Diese Läufe waren für ihn gute Tests für die DM: Dort ist er über 1500 und 3000 Meter gemeldet. Noch wird gepokert, wo er wirklich starten wird, aber es werden wohl die 1500 Meter werden. Über diese Distanz wurde er im Vorjahr deutscher Meister der U18-Jugend. Heuer ist alles nicht so einfach, denn in seiner neuen Klasse der U20 ist er im jüngeren Jahrgang und hat damit erfahrenere Gegner. „Deshalb wird es auch eher um die Zeit als um Titel gehen“, verriet Tent. Mit dem DM-Start schließt er seine Hallensaison ab und wird sich direkt im Anschluss mit dem Aufbau für den Sommer befassen.

Auch für die SG Hausham waren bei diesen Titelkämpfen drei aussichtsreiche Athleten am Start. Im Kugelstoßen der W15 sicherte sich Laura Klett den guten sechsten Platz: Mit 10,12 Metern unterlag sie der favorisierten Chiara Wildner von der LG Sempt mit 12,31 Metern. In der M15 sammelte Jakobus von Boch bei seinem erst zweiten Wettkampf gleich zwei Spitzenplätze. Im Hochsprung eroberte er mit 1,51 Metern Rang fünf und landete im Weitsprung mit 5,26 Metern auf dem achten Platz. Auf den zehnten Platz spurtete im 2000-Meter-Lauf der W15 Antonia Gellhaus mit 7:46,92 Minuten. sl