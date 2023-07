Tent holt überraschend Bronze über 1500 Meter

Von: Ludwig Stuffer

Gold war greifbar: Tobias Tent ging bei den Deutschen Meisterschaften die Tempoverschärfung kurz vor dem Ziel mit und musste sich erst im Spurt geschlagen geben. © Ralf Görlitz

Tobias Tent aus Waakirchen hat bei der U20-DM in Rostock die Bronzemedaille über 1500 Meter gewonnen.

Waakirchen/Rostock – Tobias Tent ist zweifelsohne eine der ganz großen Nachwuchshoffnungen in der deutschen Leichtathletik-Szene der Mittelstreckenläufer. Jetzt hat der Waakirchner mit der Bronzemedaille über 1500 Meter bei den deutschen Jugend-Meisterschaften in Rostock seinen nächsten großen Erfolg eingefahren.

In diesem Jahr wurde Tent, der für die LG Stadtwerke München startet, bereits deutscher Vize-Meister im 1500-Meter-Lauf der Jugend U20 in der Halle und sicherte sich zum Freiluft-Start einen weiteren nationalen Silber-Titel mit der 3-mal-1000-Meter-Staffel. In seiner Freiluft-Saison verzichtete er lieber auf Titelkämpfe wie bayerische Meisterschaften und bevorzugte nationale und internationale Meetings, um dort seine Gegner für die DM ein wenig besser „läuferisch“ kennenzulernen.

Nur knapp drei Wochen vor seinem DM-Start absolvierte Tent in Pfungstadt beim Läufer-Meeting eine letzte Generalprobe auf seiner Königsstrecke über 1500 Meter und bestätigte seine Top-Form mit einer neuen Bestzeit von 3:50,24 Minuten. „Wir haben dies heuer so geplant, dass wir lieber gut trainiert haben, als auf sinnlose Wettkämpfe zu fahren und dort Zeit und Kraft zu verschleudern“, sagte Tent. Damit schien er gut gerüstet und war als Sechster der deutschen Rangliste ein Kandidat für das Finale. Bis ins knapp 850 Kilometer entfernte Rostock an der Ostsee verschlug es den Ausnahmeläufer, um über 1500 Meter gegen die besten deutschen Nachwuchsläufer anzutreten. Gute Hoffnungen machte sich Tobias Tent für diese Titelkämpfe, auch „wenn die Chancen auf eine Medaille eher klein waren, zumal die besseren und älteren Läufer alle relativ weit weg von meiner Bestzeit waren“, weiß der Tölzer Gymnasiast, der bereits im Vorjahr Deutscher Meister über 1500 Meter der jüngeren U18-Jugend wurde.

Den Vorlauf in Rostock absolvierte Tent bei leichtem Regen und lief die viertbeste Zeit. „So ein Vorlauf ist eine zusätzliche Belastung, aber ich mag das irgendwie“,sagt Tent. „Danach habe ich immer gute Beine am nächsten Tag und nehme dies dann eigentlich ganz gerne mit.“

Klar: Vor dem Finale am Samstag herrschte ein wenig Nervosität. „Dabei schaue ich dann einfach, dass ich mich nicht zu viel bewege und bleibe auf meinem Hotel-Zimmer, um Energie zu sparen“, berichtet Tent. „Schade ist, dass ich vom Wettkampfort wie eben Rostock dann eigentlich nichts sehe, allerdings war ich vor der Abfahrt noch mal schnell kurz in der Ostsee.“

Im Finalrennen über 1500 Meter der Jugend U20 war es kalt und die Bedingungen unbehaglich. Nach dem Start ging es strategisch zur Sache, denn „alle liefen in einem Pulk“. Dabei lief Tent oft auf der Bahn zwei, um unnötigen Rempeleien und damit einem möglichen Sturz aus dem Weg zu gehen.

250 Meter vor dem Ziel wurde das Tempo verschärft. Der Waakirchener arbeitete sich mit seinem großen Endspurt-Vermögen vom vierten auf den dritten Platz vor, kam 140 Meter vor dem Ziel in eine Rempelei und ließ sich dennoch nicht mehr beeindrucken. Kurz vor dem Ziel schienen drei Läufer auf einer Linie gleichauf zu spurten – es wurde spannend und hauchdünn. Mit 3:54,22 Minuten gewann Tent überraschend die Bronzemedaille. Deutscher Meister wurde der favorisierte Hesse Jan Dillemuth (Athletics Team Karben) vor Tim Kalies (Braunschweiger Laufclub). Winzige zwei Hundertstelsekunden – oder 20 Zentimeter – fehlten Tent zum Vize-Titel. Auch Gold war nur 28 Hundertstel entfernt.

„Ich bin wirklich sehr zufrieden. In der U20 ist die Leistungsfähigkeit der Athleten sehr hoch und eine Medaille schwer zu gewinnen“, verriet Tent nach seinem Erfolg. Die Bronzemedaille stufte er übrigens als „wertvoller“ ein als seinen Vize-Titel in der Halle: „Eine Medaille in der Freiluft-Hauptsaison ist einfach viel mehr wert.“ Allerdings bleibt die Goldmedaille vom Vorjahr, zugleich seine erste DM-Medaille, sein wichtigster Erfolg.

Neben seinem riesigen Talent „muss“ Tobias Tent knapp sechs bis sieben Laufeinheiten und damit ein Wochenpensum von 60 bis 70 Kilometern absolvieren. „Das ist eigentlich noch gar nicht so viel“, betont er. Einige seiner Gegner auf nationaler Ebene trainieren Wochenleistungen von weit über 100 Kilometern. Hinzu kommen unter der Führung von Trainer Clemens Bleistein ein bis zwei Stabi- und Krafttrainingseinheiten. Diese finden natürlich nicht vor seiner Haustüre statt: Im Sommer fährt Tent mit der S-Bahn nach München, im Winter übernimmt dies Mutter Steffi mit dem Auto, damit sich ihr Sohn nach dem Training nicht verkühlt.

Die Freiluft-Saison ist für Tobias Tent zumindest auf der Bahn fast vorbei: In knapp einer Woche wird er beim nationalen Läufer-Meeting in Neustadt an der Waldnaab an den Start gehen. Dann ist erst mal Schluss, bevor im Spätherbst nochmals eine kurze, hochkarätige Cross-Saison angedacht ist. Dort würde er sich gerne international empfehlen und für das Nationalteam qualifizieren.