Tent läuft deutsche Top-Zeit

Von: Ludwig Stuffer

Tobias Tent bewies sich über 1500 Meter. (Archivbild) © Ludwig Stuffer

Mit gerade einmal 16 Jahren läuft Tobias Tent eine deutsche Top-Zeit - bei den Erwachsenen.

Waakirchen – Mit einer deutschen Spitzenzeit überraschte der Waakirchener Leichtathlet Tobias Tent beim internationalen Munich Indoor Meeting. Mit Athleten aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg, Österreich, Tschechien und Finnland war dieses Sportfest in der Werner-von-Linde-Halle am Olympiastadion rundum stark besetzt. Wie bei allen Veranstaltungen in diesem Hallen-Winter herrschten strenge Hygieneauflagen.

Im Hauptlauf der Männer ging der erst 16-jährige Tent über 1500 Meter an den Start und musste sich gegen eine sehr starke Konkurrenz beweisen. Mit einer klugen Taktik und einem eisernen Temporennen arbeitete sich der vielseitige Läufer im Trikot der LG Stadtwerke München weit nach vorne und biss auf der letzten Runde nochmals die Zähne zusammen. Nach ausgezeichneten 4:07,57 Minuten überquerte er schließlich das Ziel und belegte den guten vierten Platz. Nicht zu schlagen war hier der bayerische Vize-Meister der Männer, Maximilian Berger vom TuS Bad Aibling mit 4:03,81 Minuten vor Tobias Singer (SCC Berlin/4:04,23) und dem bayerischen 800 Meter-Meister Johannes Ehrhardt (LAG Mittlere Isar/4:07,27).

Für Tent war diese Leistung eine persönliche Bestzeit: Diese steigerte er um 6,46 Sekunden. Mit der zweitbesten bayerischen Saisonleistung schiebt sich der Gymnasiast auf den vierten Platz in der aktuellen deutschen U18-Jahresbestenliste hinter dem Führenden Aaron Nikolas Schubert vom SC DHfK Leipzig mit 4:01,63 Minuten. Bereits am Wochenende startet der Waakirchner auf seiner Paradestrecke, den 3000 Metern, bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Sindelfingen. sl