Alle Hürden mit Bravour genommen

Von: Ludwig Stuffer

Das Ziel fest im Blick: Hürdensprinterin Lea Mehringer erfüllte sich mit der Qualifikation für das Europäische Olympische Jugend-Festival einen großen Traum. © SL

Hürdensprinterin Lea Mehringer vom TSV Schaftlach ist für das Europäische Olympische Jugend-Festival nominiert.

Schaftlach – Leichtathletin Lea Mehringer vom TSV Schaftlach hat den nächsten Karriereschritt gemacht. Die 17-Jährige wurde für das Europäische Olympische Jugend-Festival im slowenischen Maribor nominiert. „Ich habe mir einen ganz großen Traum erfüllt, genau das war mein riesiger Wunsch für diese Saison“, reagierte Mehringer sehr emotional und vor Freude außer sich.

Die Hürdensprinterin darf damit für Deutschland bei der 17. Auflage des European Youth Olympic Festival (EYOF) vom 23. bis 29. Juli antreten. Bei diesem internationalen Top-Ereignis für unter 18-jährige Sportler wird sich das 109 Athleten starke „Team D“ mit Jugendlichen aus 48 Ländern messen. Neben der Leichtathletik werden die Sieger in den Sportarten Basketball, Handball, Judo, Kunstturnen, Radsport, Schwimmen, Skateboarding, Tennis und Volleyball ermittelt.

Für die Leichtathletik nominierte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf Vorschlag des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) 27 Athletinnen der U18-Jahrgänge 2006 und 2007, wobei ein knappes Drittel aus Bayern kommt. Lea Mehringer schaffte die enorm hohen und schwierigen Auswahlkriterien im Laufe dieser Sommer-Saison mit Bravour.

Vor einem Jahr war dieses Ziel allerdings noch in weiter und völlig unrealistischer Ferne, denn im Zuge von Stressreaktionen hatte die vielseitige Sprinterin massive Rückenprobleme. Dies führte auf Anraten ihrer Trainerin Margret Gremm zu einem vorzeitigen Abbruch der Sommer-Saison, nachdem sie 2021 bereits DM-Bronze über 80 Meter Hürden gewann und auch 2022 DM-Finalchancen über 100 Meter Hürden gehabt hätte. Für Gremm war eigentlich klar, dass Lea Mehringer nicht mehr zum Leistungssport zurückfinden würde, doch dies sollte sich als Irrtum erweisen. Im Winter erschien sie wieder zum Training, absolvierte nur wenige Einheiten und das Super-Talent etablierte sich bereits in der Hallen-Saison in der absoluten deutschen Elite über 60 Meter Hürden der weiblichen Jugend U18.

Noch besser sollte der Sommer anlaufen, allerdings war diese Zeit geprägt von parallelen „Problemchen“. Zum einen feilte die 17-Jährige an ihrem Realschulabschluss an der Gmunder Finsterwald-Schule und zum anderen absolvierte sie alle Prüfungen für ihren A1-Autoführerschein. Doch diese Erfordernisse konnten die Athletin auf ihrem Weg nach oben auf der 100-Meter-Hürden-Strecke nicht stoppen.

Trainerin Margret Gremm erteilte ihrer Bundeskaderathletin deshalb nur einen sehr kleinen Wettkampfplan mit drei Starts auf der Hürden-Strecke in München, Zeven und Kassel. Laut den anspruchsvollen Nominierungsrichtlinien erfüllte die Waakirchenerin die hoch angesetzte Norm über 100 Meter Hürden von 13,75 Sekunden heuer ganze drei Mal. So lief sie in München und Zeven jeweils 13,73 Sekunden und katapultierte sich damit auf den zweiten Platz in der deutschen Jahresbestenliste. Damit schaffte sie mit ihren Zeiten einen ersten Meilenstein auf dem harten Weg zur Nominierung.

Das eigentliche Qualifikationsmeeting, um die Hürde zur Nominierung zu nehmen, sollte noch bei der DLV-U18-Gala in Kassel kommen. Hier war ein Sieg und die Norm-Bestätigung erforderlich. Lea Mehringer behielt wieder die Nerven und erzielte im Vorlauf mit 13,71 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit. Allerdings wurde sie im Finale „nur“ Zweite: Mit 13,84 Sekunden unterlag sie der favorisierten Samita Schatz vom Pullheimer SC (13,61 Sekunden).

Damit schienen alle Träume zerplatzt zu sein, denn der nötige Sieg fehlte der Landkreis-Athletin. Dieses Problem klärte sich allerdings schnell, denn Siegerin Samita Schatz gab bereits bei der Gala bekannt, dass sie Deutschland in Slowenien nicht vertreten wird. Sie will lieber deutsche Meisterin am parallel stattfindenden Wettkampfwochenende werden. Die dritte und letzte Hürde zur Nominierung wurde vom DLV so ausgelegt, dass der mögliche Kandidat für das Nationaltrikot zu den 28 aussichtsreichsten Athleten in der Europa-Bestenliste gehören soll. Mit ihren 13,71 Sekunden ist Mehringer aktuell auf der 18. Position in Europa und sogar die Nummer 32 in der Weltrangliste. Einen Wermutstropfen muss sie dennoch hinnehmen: Sie kann nicht an den parallel stattfindenden deutschen Meisterschaften teilnehmen, doch „dies ist gar nicht schlimm, für mich steht dieses Team-Erlebnis ganz im Vordergrund.“

Und da hatte die Realschul-Absolventin auch Recht, denn nur ein Athlet darf für sein Land pro Disziplin an den Start gehen – und dies ist schon etwas ganz Besonderes. Ihre Chancen möchte die Sprinterin beim Jugend-Festival nützen: „Ich werde einfach mein absolut Bestes geben und dann schauen, was geht.“ Allerdings sei für sie schon schön, dass „ich nur dabei bin.“

Lea Mehringer ist übrigens eine Sache ganz klar: „Ohne meine Trainerin Margret Gremm hätte ich dies nie geschafft und deshalb bin ich ihr hier enorm dankbar. Sie hat sich immer perfekt um mich gekümmert, meine Gesundheit und nicht den Leistungssport in den Vordergrund gestellt und meine Saison ideal ausgelegt. Deshalb bin ich echt froh, dass ich sie habe.“

Trainerin Margret Gremm ist ebenfalls mehr als glücklich: „Ich hätte in meinen knapp 30 Trainerjahren nie gedacht, dass ich einmal so ein Talent haben würde.“ Enorm positiv seien deshalb auch die Resonanzen auf den Sportplätzen auf die Schaftlacherin. „Viele Trainer sehen zu mir auf und das ist dann dennoch irgendwie komisch, da sie das früher nie taten“, erklärt Gremm. Wichtig sei für sie vor allem eine Sache: Der sportliche Weg von Lea Mehringer, der wirklich immer auf die Gesundheit ausgelegt ist und nicht auf Biegen und Brechen für den Erfolg.