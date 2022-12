„Man kann weitermachen“: So reagieren Vereine auf die Belegung der Tegernseer Turnhalle

Von: Sebastian Schuch

Die Turnhalle in Tegernsee wird bereits für die Belegung durch Geflüchtete hergerichtet. © THOMAS PLETTENBERG

Die Landkreis-Turnhalle in Tegernsee wird für Geflüchtete benötigt. Die betroffenen Vereine sehen es pragmatisch.

Tegernsee – Der Winter 2022/23 sollte der Schritt zurück in die Normalität werden, so die Hoffnung der Sportvereine. Für viele sieht es – Stand Mitte Dezember 2022 – auch danach aus, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Einschränkungen beim Sporttreiben gibt es keine mehr. Doch in Tegernsee hält der Kampf an: Nachdem die Landkreis-Turnhalle wieder für Geflüchtete benötigt wird, müssen Alternativen her.

Eine solche hat der TV Tegernsee in der städtischen Turnhalle gefunden, berichtet der Vorsitzende Rudi Geidner auf Nachfrage. Dort können die Eltern-Kind-Turngruppe sowie die jugendlichen und erwachsenen Basketballer auch im Winter Sport treiben. „Es ist schon wieder ein Einschnitt“, hadert Geidner nach der Flüchtlingsbelegung ab 2015 und den coronabedingten Sperrungen allerdings auch. Die Situation in der älteren Halle sei durch die Enge einer Einfachturnhalle und die nicht mehr ganz modernen sanitären Anlagen zwar nicht optimal, „aber man kann weitermachen“.

In diesem Zug bedankt sich Geidner bei den Übungsleitern und Eltern, „dass sie diesen Diskomfort mitmachen“ und nicht reihenweise aus dem Verein austreten. Aufwendig sei auch das Ausräumen gewesen. Wobei sich der TV auf Bälle und die Utensilien fürs Kinderturnen beschränkte. Größere Geräte gebe es glücklicherweise in der alten Halle.

Großer Einschnitt für VC Tegernseer Tal

Ebenfalls einiges auszuräumen hatte Maximilian Pitschi, der Vorsitzende des Volleyballclubs Tegernseer Tal: Ein Auto voll sei mit Bällen, Trikots und Co. zusammengekommen und der Inhalt werde vorübergehend in privaten Räumen eingelagert. „Das ist nicht schön, aber es gibt Schlimmeres“, nimmt es Pitschi pragmatisch. Beim VC sind alle Gruppen von der Hallensperrung betroffen, entsprechend groß ist der Einschnitt.

Wobei zwei Gruppen schon vorher teilweise in Rottach trainiert haben. Die Halle in der Nachbarkommune wäre auch Pitschis Präferenz für eine Alternative. Ansonsten werde es schwierig, und man müsse sich schon fast außerhalb des Tegernseer Tals nach Trainingsmöglichkeiten umschauen. Große Hoffnung auf den Sommer setzt Pitschi auch nicht, Stichwort Beachvolleyball. „Wenn das Wetter gut ist, sind wir draußen“, sagt er mit Blick auf die drei Plätze an der Point. Bei schlechtem Wetter falle nun die Rückfalllösung weg.

Halle frühestens im Herbst 2023 wieder nutzbar

Nur partiell von der Hallensperrung betroffen sind die Nachwuchsfußballer des TSV Bad Wiessee und des FC Rottach-Egern. Während die Rottacher laut Vorsitzendem Stefan Schlichtner mit den Hallenzeiten in Rottach sehr gut aufgestellt sind und nur für die F2 eine Alternative brauchen, sind die Wiesseer gemeinsam mit dem TV Tegernsee auf der Suche. Schließlich kooperieren die Vereine gemeinsam mit den SF Gmund-Dürnbach als SG Tegernseer Tal und können sich so gut abstimmen, bestätigt Abteilungsleiter Thomas Baumgartner.

Was alle Betroffenen eint, ist das Verständnis für die Notsituation der Geflüchteten, die wohl noch dieses Jahr in der Halle in Tegernsee unterkommen werden. Wie lange sie diese als Notunterkunft benötigen werden, sei schwer einzuschätzen. „Wenn es sehr gut geht, Ende des Schuljahres“, hat VC-Vorsitzender Pitschi aus dem Landratsamt vernommen. TV-Vorsitzender Geidner wiederum wäre froh, wenn man überhaupt im Jahr 2023 zurückkehren könnte. „Es ist ein Mordsaufwand, die Halle zu reinigen und zurückzugeben.“ Außerdem wären einige Reparaturen fällig, die nun schon wieder aufgeschoben würden. „Wir hoffen, dass die Belegung relativ kurz dauert“, sagt Geidner und steht damit stellvertretend für die Meinung aller Betroffenen – sowohl der Sportler, als auch der Geflüchteten.