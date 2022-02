Mit Bestleistung zum Titel: Mehringer und Tent gewinnen bei Südbayerischer

Von: Ludwig Stuffer

Fast eine halbe Sekunde Vorsprung hatte Lea Mehringer über 60 Meter Hürden. © Ludwig Stuffer

So kann das Jahr beginnen: Lea Mehringer und Tobias Tent haben bei der Südbayerischen Hallenmeisterschaft einen Titel gewonnen.

Landkreis – Bei den Südbayerischen Hallen-Meisterschaft der Jugend U18 und U16 in München sammelten die Landkreis-Leichtathleten eine Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Dabei trotzten sie den erneut hohen Corona-Auflagen in der Werner-von-Linde-Halle.

Für Lea Mehringer vom TSV Schaftlach waren die Meisterschaften ein perfekter Auftakt ins neue Jahr, obwohl sie sich in dieser Saison erst neu orientieren muss. Die 15-Jährige stieg zum 1. Januar von der W15 in die weibliche U18 auf – eine Klasse, die nicht nur eine große Masse von Athletinnen führt, sondern auch enorm leistungsstark ist. Die Waakirchenerin ging auf ihrer Spezialstrecke über 60 Meter Hürden an den Start und lieferte eine sensationelle Leistung ab. Mit 8,69 Sekunden wurde sie souverän südbayerische Meisterin und hatte im Ziel knapp vier Meter Vorsprung auf die nationale Top-Mehrkämpferin Maresa Hense (9,06/LG Sempt).

Einen Tag lang war die Gmunder Finsterwald-Realschülerin sogar die Nummer eins in der deutschen Jahresbestenliste. Am zweiten Wettkampftag überholten sie drei Athletinnen hauchdünn bei anderen Wettkämpfen. Damit ist Mehringer nun nationale Vierte, die Spitzenzeit lief Pia Meßing vom TV Gladbeck mit 8,62 Sekunden.

Mehringers Vorteil: Sie trat ausgeruht an

Im 60 Meter-Sprint lief es ebenfalls blendend für die Schaftlacher Athletin: Nach ihrer persönlichen Bestzeit von 7,80 Sekunden im Vorlauf stand sie als Schnellste im Finale. Dort gelang ihr nochmals 7,86 Sekunden –und dann wurde es denkbar knapp, das Zielfoto entschied: Mehringer gewann Silber, zeitgleich mit der mehrfachen bayerischen Meisterin Maria Anzinger vom LAC Passau. Mit ihren 7,80 Sekunden kletterte Mehringer auch im 60 Meter-Sprint weit nach oben in der nationalen Rangliste als beachtliche Elfte.

Das Geheimnis dieser Erfolge fasste Trainerin Margret Gremm zusammen: „Wir hatten nie in der Halle trainiert und eigentlich erst seit zwei Wochen mit einem Schnelligkeitstraining begonnen.“ Im Vergleich zu anderen Athletinnen stand deshalb eine frische und ausgeruhte Athletin in der Halle, obwohl ihr die Nervosität deutlich anzumerken war. „Ich muss gerade im Kurzsprint noch viel lernen, doch unser gemeinsames Konzept ging offensichtlich ganz gut aus“, freute sich Gremm.

Tent von Beginn an vorne

Für Tobias Tent aus Waakirchen steht ein „Super-Jahr“ an, denn der Läufer hat beste Chancen, mehrere Spitzenplätze bei deutschen Titelkämpfen zu erobern. Im 800 Meter-Rennen der männlichen U18 war er nun das Maß aller Dinge: Der 16-Jährige arbeitete sich im Trikot der LG Stadtwerke München früh an die Spitze und distanzierte die Konkurrenz Runde um Runde. Mit 2:01,65 Minuten wurde er verdient südbayerischer Meister und steigerte seinen persönlichen Rekord auf der für ihn kurzen Strecke um 3,37 Sekunden.

Die SG Hausham hatte zwei Trumpfkarten am Start: Im Hochsprung der weiblichen U18 überquerte Irma Liliane Fell gute 1,59 Meter. Damit belegte sie den fünften Rang und schrammte nur um drei Zentimeter an Bronze vorbei. Im Kugelstoß-Finale der U18 gelang Katharina Bauer mit 9,16 Metern der achte Platz.