Mit Bestzeit zum größten Erfolg: Tobias Tent gewinnt U18-DM über 1500 Meter

Von: Ludwig Stuffer

Ungläubiger Siegesschrei: Tobias Tent konnte es beim Zieleinlauf selbst kaum glauben, dass er gerade deutscher U18-Meister über 1500 Meter geworden ist. Das ist alles so surreal für mich. Trotz meines guten Schlussspurts habe ich nicht damit gerechnet, dass es für Gold reichen würde. Tobias Tent hat seinen Sieg bei der Deutschen Meisterschaft über 1500 Meter noch nicht ganz realisiert. © Ralf Görlitz

Völlig überraschend hat Tobias Tent aus Waakirchen das 1500-Meter-Rennen der U18 bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen.

Waakirchen – Der neue deutsche Meister im 1500-Meter-Lauf der U18 kommt aus Waakirchen: Tobias Tent eroberte bei den nationalen Titelkämpfen am vergangenen Wochenende in Ulm die begehrte Goldmedaille.

Längst zählt der erst 16-jährige Tent zu den ganz großen Hoffnungen im Mittelstreckenlauf im Bundesgebiet. Doch für eine Medaille reichte es bislang noch nicht bei einer Deutschen Meisterschaft. Mit einem engagierten Trainingsprogramm von sieben Einheiten pro Woche im Münchner Dante-Stadion, am Olympiastützpunkt und zu Hause, einem Kraft-Stabilitätsprogramm sowie einem täglichen Zehn-Minuten-Dehntraining hält sich der Landkreis-Athlet fit, um sich in der Spitze zu halten. „Dabei trainiere ich im Vergleich zu anderen Athleten gar nicht so viel“, erzählt Tent. Ein Gesamtvolumen von knapp 50 Kilometer pro Woche entspreche etwa der Hälfte im Vergleich zu vielen Kontrahenten.

Auch heuer erzielte er bei diversen Meetings ausgezeichnete Leistungen, die ihn in der nationalen Rangliste zwar weit nach vorne beförderten, allerdings kein sicheres Edelmetall bedeuteten. Vor knapp zwei Wochen wurde der vielseitige Läufer bereits bayerischer U18-Meister über 800 und 1500 Meter, doch auf welcher Distanz er bei der DM starten würde, war unklar. Denn auch über 3000 Meter zählt er zur Elite dieser Saison.

Tent teilt sich Wettkampf gut ein

In Ulm nahm er die 1500-Meter-Strecke in Angriff. „Ich war an Pfingsten leicht erkältet und dachte mir, dass über 3000 Meter einfach die Grundlage fehlt. Oben drauf hatte ich über 1500 Meter ein gutes Bauchgefühl“, verrät der Gymnasiast. Die Entscheidung für einen Start auf dieser Strecke fiel allerdings erst am Dienstag: Sein Münchner Trainer Clemens Bleistein und sein Lenggrieser Heim-Trainer Hans Thomann überließen die Auswahl. Sie rechneten ihm auf beiden Distanzen gute Chancen auf eine vordere Platzierung aus. „Ich hatte mir über 1500 Meter auf jeden Fall eine Medaille vorgenommen. Allerdings waren die Meldezeiten sehr eng im Bereich von zehn Sekunden zusammen und diese Dichte versprach, dass alles möglich sein könnte“, meint Tent.

In Ulm lief bereits am Freitag alles nach Plan. Vorangegangen war eine Beurlaubung am Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium durch Schulleiter Alexander Göbel, dass der Zehntklässler überhaupt starten konnte. Im Vorlauf mit 26 Teilnehmer war sein erstes Ziel, sich unter den ersten vier Athleten zu platzieren. Als Dritter seines Laufs mit 4:08,91 Minuten schaffte er die viertschnellste Leistung und qualifizierte sich mühelos für das Finale. „Ich hatte am Freitag noch echt schlechte und müde Beine, deshalb habe ich versucht, ganz viel Kraft bei diesem Pflichtlauf zu sparen, um sicher ins Finale zu gelangen“, sagt Tent.

Tent siegt mit persönlicher Bestzeit

In seinem bislang ersten DM-Endlauf arbeitete er eine kluge Taktik perfekt ab: Nach dem Startschuss hielt er sich im Vorderfeld und zugleich lief er, um nicht eingekeilt zu werden und auf Angriffe sowie Ausreißversuche reagieren zu können, an der Grenzlinie zwischen Bahn 1 und 2. „Mit dieser Position bin ich gut hingekommen, um später ideal vorne dabei zu sein“, kommentiert er sein Rennen. Ziel war es auch, bei der 1000-Meter-Marke eine gute Position zu haben, um im Endspurt mitmischen zu können.

Dieser fand auf den letzten 100 Metern seinen spannenden Höhepunkt: Tent lag hier noch an der dritten Position, dann startete er seinen Angriff auf die Führenden, zog vorbei, wurde nochmals attackiert, biss die Zähne zusammen – und setzte sich 30 Meter vor dem Ziel an die Spitze. Beim Zieldurchlauf riss er ungläubig und völlig überrascht die Augen auf: Kein Gegner war mehr an seiner Seite. Mit seiner neuen persönlichen Bestzeit von 3:59,61 Minuten wurde Tobias Tent im Trikot der LG Stadtwerke München neuer deutscher Meister. Bei seinem bislang größten Erfolg verwies er den Top-Favorit Aaron Nikolas Schubert vom SC DHfK Leipzig mit 4:00,08 Minuten auf den Silber-Platz vor Hauke Trost vom LAC Kronshagen mit 4:02,83 Minuten.

„Ich muss schon sagen, dass ich nie geglaubt hätte, dass ich Gold gewinnen könnte“, freut sich der Waakirchener. „Das ist alles so surreal für mich. Trotz meines guten Schlussspurts habe ich nicht damit gerechnet, dass es für Gold reichen würde.“ Parallel schwappten die Emotionen über: Bei seiner Mutter Stefanie Tent kullerten in Ulm Freudentränen, Trainer Bleistein konnte es nicht fassen und Vater Guido und Bruder Maximilian Tent verfolgten zu Hause den Livestream und stießen einen Jubelschrei aus.

Tent muss erstmals zur Doping-Probe

Mit 1,85 Meter und nur 53 Kilogramm Körpergewicht hat Tobias Tent zweifelsohne eine riesige Schrittlänge und zugleich „wenig“ an Masse zu schleppen und deshalb „kann ich immer so viel Essen, wie ich will“. Ein Konkurrent sagte nach dem Lauf: „Mir war nicht ganz klar, dass so ein Dünner so einen Endspurt machen kann.“ Das zeigt, dass viele Athleten Tent unterschätzten.

Nach der Siegerehrung ereignete sich ein absolutes Novum für den Landkreis-Athlet: „Ich musste erstmals zu einem Dopingtest, das war dann gar nicht so einfach“, berichtet Tent. Diese dauerte zwei Stunden. „Ich hatte viel Wasser in den Katakomben des Stadions getrunken und das hat dann so lange gedauert, bis das Stadion schon abgesperrt wurde“, erzählt Tent. Doch „sauberer Sport ist mir sehr wichtig, deshalb war das schon in Ordnung“.

Tent ist einer von nur vier Bayern, die in Ulm einen Titel gewonnen haben, und sogar der einzige Athlet aus dem Freistaat, der eine Laufdisziplin „vergoldete“. Seine Saison ist aber noch nicht vorbei: Anfang August startet Tent bei einem zweitägigen Läufermeeting in Neustadt über 1500 und 3000 Meter, wo seit Jahren sensationell schnelle Zeiten erzielt werden.