Premiere im Skisprungstadion für Toni Tremmel

Den Sprung unter die besten 30 will Toni Tremmel auch beim Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen schaffen. Bisher gelang ihm das bei allen Slalom-Weltcups in dieser Saison. © Peter Kornatz

Beim Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen will Toni Tremmel dieses Mal ins Ziel kommen und damit auch im Skisprungstadion einfahren.

Rottach-Egern – Mit einem Highlight beginnt das neue Jahr für die Slalomfahrer im alpinen Ski-Weltcup. Wo an Neujahr noch die Vierschanzentournee gastierte, ist heute Abend der Zielhang der Techniker, die nach Madonna di Campiglio ihren zweiten Nachtslalom der Saison austragen. Mit dabei Toni Tremmel vom SC Rottach-Egern, der sich bisher im Weltcup gut in Szene setzen konnte.

Diesmal steht für den 28-Jährigen so etwas wie ein Heimspiel an, bei dem er versuchen wird, erneut in die Punkteränge zu fahren. Oder, wie er es bisher stets ausdrückte: Sein bestes Skifahren zeigen und mit einem möglichst fehlerfreien Lauf ins Finale der besten 30 fahren. Im Vorjahr war Garmisch-Partenkirchen kein gutes Pflaster für Tremmel. In zwei Rennen im Februar 2022 schied er jeweils mit einem Torfehler im ersten Durchgang aus. Das soll sich nach Möglichkeit nicht wiederholen.

Obwohl Tremmel die Garmischer Hänge aus dem Effeff kennt, wird es für ihn heuer dennoch eine Premiere, da er im Vorjahr eben nicht über den oberen Teil hinauskam. Entscheidend wird es dabei für die Fahrer sein, aus dem oberen Abschnitt genug Schwung mitzunehmen, weil das Gelände nach der WM-Kurve zunehmend flacher wird, ehe die Piste im Stadion ausläuft, wo das Garmischer Publikum die Rennfahrer erwartet. Insgesamt ist die Strecke, die auf 942 Höhenmetern beginnt, 655 Meter lang. Nach einem sehr steilen Starthang mit 58 Prozent Neigung geht es über die Partnachwiese in den Schanzenhang mit 45 Prozent Neigung, ehe der Kurs über die WM-Kurve Richtung Stadion abbiegt. Man rechnet mit einer Laufzeit von einer Minute.

Tremmel stellt sich der hohen Startnummer

Nicht leicht hat es der Wettermann den Pisten-Verantwortlichen gemacht. Um sich auf die zu erwartenden Bedingungen bei hohen Temperaturen und entsprechend viel Salz in der Piste vorzubereiten, durften Österreichs Mitfavorit Manuel Feller und seine Teamkollegen in Fieberbrunn auf einer entsprechend präparierten Strecke trainieren. Die Deutschen um Tremmel, aktuell 19. im Slalom-Weltcup, bereiteten sich in Niederthai im Ötztal vor.

Tremmel kam gesund über die Feiertage. „Das Training hat gepasst, ich bin fit“, freut er sich auf das Rennen, das er noch mit recht hoher Startnummer angehen wird. Auch wenn der Kurs dann nicht mehr perfekt sein dürfte, ist er zuversichtlich. „Ich nehm’s, wie es kommt“, sagt der Rottacher, der überzeugt ist, dass die Garmischer wieder ihr bestes für eine gute Piste geben werden.

Der erste Durchgang beginnt um 15.40 Uhr, der zweite um 18.45 Uhr. Beide werden live im Ersten übertragen. Wer die Stimmung vor Ort erleben möchte, kann im Internet oder an der Abendkasse noch Tickets zum Preis von 25 Euro kaufen. Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre sind frei, brauchen aber aus organisatorischen Gründen auch eine Eintrittskarte. Einlass ist ab 13.30 Uhr. sie