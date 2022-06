Neue Strecke kommt gut an - Überraschender Sieger bei Langstreckenschwimmen

Und los geht’s: Beim Warmbad in Rottach-Egern stürzten sich die Fünf-Kilometer-Schwimmer in den Tegernsee, die Kurzdistanz begann am Wendepunkt in Abwinkl. © Christian Scholle

Die neue Strecke beim Tegernsee-Langstreckenschwimmen mit Start in Rottach-Egern kommt an - und sorgt für einen überraschenden Sieger.

Rottach-Egern – Auf allen Vieren zum Sieg: Marc Repkow hat das Tegernsee-Langstreckenschwimmen gewonne. 150 Teilnehmer waren am Samstag am Ufer des Warmfreibades in Rottach-Egern sowie auf der gegenüberliegenden Seite des Sees in Abwinkl ins 19 Grad frisch Wasser gegangen, um im Rahmen des Alpen Open Water Cups fünf beziehungsweise 2,5 Kilometer quer durch den Tegernsee zu absolvieren. Nach einer guten Stunde hatte Repkow nur noch ein paar Kraulzüge vor sich, richtete sich auf, um ins Ziel zu laufen, doch dann packten ihn Krämpfe. Der 35-Jährige strauchelte, fiel hin, und rettete sich schließlich auf allen Vieren ins Ziel.

Dabei profitierte Repkow auch von einem kleinen Orientierungsproblem der Spitzengruppe um Stephane Guisard, Michael Dieckmann und Nicky Lange. Er nahm den direkteren Weg durch das letzte Bojentor vor dem Ziel, während die Führenden einen kleinen Umweg einlegen mussten. So war sein Sieg über die fünf Kilometer in einer Zeit von 1:05:52 Stunden ein wenig überraschend, umso mehr genoss Repkow ihn. Und was macht er nun den Rest des Tages? „Naja, wenn ich ordentlich geschwommen bin, dann kann ich auch mehr essen“, sagte der 35-Jährige und lachte.

Man kann aber nach fünf Kilometern Schwimmen von Rottach-Egern nach Abwinkl und zurück zum Erholen auch noch mit dem Rennrad in die Valepp fahren, wie Renate Forstner. Als vierte Frau finishte die erfahrene Triathletin des TSV 1860 Rosenheim bei ihrem Debüt in einer Zeit von 1:13:15 Stunden. „Ja, ich hab’ mir bei der Anmeldung schon gedacht ‚Fünf Kilometer, das ist schon ganz schön lang’, aber mein Gott, dann mach ich’s halt“, erzählte die 45-Jährige lachend. Und es dürfte nicht ihr einziger Auftritt im Alpen Open Water Cup bleiben. „Es war so schön, eine traumhafte Atmosphäre. Ein bisschen bin ich jetzt schon angefixt.“

Klare Ansagen: Markus Füller bei der Einweisung der gut 150 Teilnehmer. © Christian Scholle

Streckenkonzept kommt an

Viele Athleten waren vom neuen Streckenkonzept des Tegernseer Langstreckenschwimmens, das neben dem Chiemsee und dem Wörthersee eine Station des Alpen Open Water Cups bildet, begeistert. Nachdem Organisator Markus Füller in den Jahren zuvor vom Wiesseer Ufer aus den Wettkampf gestartet hatte, schickte er diesmal vom Freibad in Rottach-Egern aus die Schwimmer in und über den See. Die Teilnehmer über die 2,5 Kilometer wurden per Boot nach Abwinkl gebracht, von wo sie dann nur die einfache Strecke nach Rottach absolvierten. „Ich glaub’, das Konzept ist geil. Ein paar Justierungen müssen wir noch vornehmen, aber ich denke, wir werden auch nächstes Jahr von Rottach starten. Die Zusammenarbeit mit dem Warmbad ist perfekt“, bilanzierte Füller.

Überhaupt sei er mit seinem Team im Tegernseer Tal von allen Seiten wieder mit offenen Armen empfangen worden. „Ob Stephan Herbst von der Tegernseer Schifffahrt oder die Bürgermeister, die Einsatzkräfte, der Yacht-Club Bad Wiessee, es war einfach toll“, sagt Füller dankbar.

Hervorragende Schwimmer: (v.l). Mark Repkow, Michael Dieckmann, Sara Plattner und Stephan Guisard. © Christian Scholle

13-Jähriger gibt Wettkampfdebüt

Langstreckenschwimmen erfahre einfach immer mehr Aufmerksamkeit, erst recht nach dem Olympiasieg von Florian Wellbrock. Dabei scheint auch das Interesse beim Nachwuchs enorm. Am Tegernsee feierte der 13-jährige Simon Süß sein Wettkampfdebüt über die fünf Kilometer und kam nach 1:21:57 Stunden ins Ziel, direkt hinter Saska Kroesen, die mit 35:12 Minuten die Kurzstrecke gewann. Sechsmal trainiert der junge Schwimmer vom SC Zwiesel in der Woche. Was ihm am Freischwimmen so gefällt? „Es ist anstrengend, das find ich toll.“ Und sein nächstes Ziel sind die Deutschen Meisterschaften.

„Ich hab’ es einfach von Anfang bis Ende genossen“, schwärmte Antje Göllner aus Miesbach. Die für den TSV Trittau startende Triathletin und Eisschwimmerin war eine der einzigen Teilnehmer, die nicht im Neoprenanzug angetreten waren. „Ich schwimm im Winter ja auch ohne“, erklärte die 49-Jährige kurz und knapp. Der See, das Grün des Wassers, alles sei einfach traumhaft gewesen. Göllner finishte auf der langen Strecke nach 1:36:23 Stunden und strahlte im Ziel über das ganze Gesicht: „Ich hab’ das Gefühl, je älter man wird, desto mehr genießt man.“ Sabine Kirchmair

Die Ergebnisse: my.raceresult.com/172824/results