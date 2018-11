Nur noch zwei Großmeister mit reiner Weste

von Hans-Peter Koller schließen

Die internationalen bayerischen Meisterschaften sind bereits nach fünf der neun Runden in eine entscheidende Phase getreten. Von den 500 Spielern, die Tag für Tag auf Gut Kaltenbrunn an den Brettern sitzen, können nur noch zwei eine blütenreine Weste aufweisen.

Hinter den Großmeistern Robert Hovhannisyan und Latasa Jaime Santos aber lauert mit einem halben Punkt Rückstand ein sechsköpfiges Verfolgerfeld, das auf einen Ausrutscher wartet.

Es war beeindruckend, wie Santos den türkischen Großmeister Sanal Vahap zerlegte. Der junge Spanier hatte im Mittelspiel eine hochgradig komplexe Position vor sich. Aber anstatt die Bedenkzeit zu strapazieren, blitzte er zwölf Züge in Serie hinaus.

84 Minuten Reserve zeigte die Uhr, als Santos der Sieg nicht mehr zu nehmen war. Dass der Türke Vahap nicht zum Mittelfeld gehört, hatte er eine Runde zuvor gezeigt, als er seinen favorisierten Großmeisterkollegen Tamas Banusz (ELO 2606) mit einem Qualitätsopfer die Umwandlung eines Bauern in eine Dame vermieste. Als zweite Lichtgestalt hat sich nach fünf Runden Hovhannisyan herausgeschält. Der Armenier zwang zuletzt keinen Geringeren als den Weltpokal-Teilnehmer Chanda Sandipan in die Knie. Und das mit den schwarzen Figuren.

Santos und Hovhannisyan saßen sich am Donnerstagabend (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) gegenüber. Hier ein Unentschieden, ruft die Verfolger auf den Plan. Der Internationale Meister Evgeny Zanan gehört nicht mehr dazu. Er musste sich in der fünften Runde dem Setzlisten-Zweiten Liviu-Dieter Nisipeanu beugen und damit die Hoffnung auf eine Großmeisternorm auf ein Minimum reduzieren.

Zwischenzeitlich ist auch klar, dass Eröffnungen mit E 4 und der sizilianischen Antwort am beliebtesten sind. Die Bird-Eröffnung oder das Larsen-System aber standen noch in keiner Notation. „Leute, habt doch mal den Mut, aus der Eröffnungstheorie auszuweichen“, sagt Marco Baldauf. Der Bulletin-Verfasser hofft darauf, auch mal selten gewähltes Figurenspiel an den Brettern zu sehen.

ko