OIBM: 13-Jähriger fordert etablierte Großmeister heraus

Noch hat keiner das 13-jährige Schachwunder Royal Shreyas aus der Spur gebracht. © TTT

Nur noch zwei Spieler haben bei der OIBM auf Gut Kaltenbrunn die perfekte Punkteausbeute. Einer davon ist erst 13 Jahre alt.

Gmund – Was macht ein Schachspieler, wenn er seine Partie nach vier oder fünf Stunden beendet hat? Natürlich Schachspielen. So geschehen bei der Internationalen Offenen Bayerischen Meisterschaft am Tegernsee. Spät abends, als die vierte der neun Runden auf Gut Kaltenbrunn beendet war, rief der Turnierleiter zu einem Schnellschach-Turnier an die Bretter. Die Resonanz war sehr groß.

Royal Shreyas war nach vier Stunden und 51 Zügen fertig und fand sogar noch Zeit für einen Snack. Das Wunderkind aus Indien hatte keinen Geringeren als den Großmeister Bobby Cheng aus Australien eliminiert. Aber Shreyas hat ja auch dem britischen Innenminister Sajid Javid vor vier Jahren versprochen, dass er den Weltmeistertitel auf die Insel holt. Als Dank, dass das auslaufende Visum für die komplette Familie verlängert wurde. Noch hat das begnadete Talent, das am Tegernsee Jagd auf eine IM-Norm macht, fünf Jahre Zeit. Er ist 13 Jahre jung und aktuell eine von zwei Denksport-Koryphäen mit den optimal möglichen vier Punkten. Wenn Shreyas nun noch den tschechischen Schachprofi und Großmeister Jiri Stocek vom Brett schiebt, steht die Schachwelt Kopf.

Marco Limmer braucht kein Visum. Er ist Schlierseer, erst Zwölf und neben Tingrui „Luis“ Shen der größte Diamant des TV Tegernsee, den es auf Hochglanz zu bringen gilt. Nach einer Schlappe in Runde eins beorderte Limmer seinen Papa Felix in die Turnhalle zur Frustbewältigung. Tischtennis zur Technik und Fußball zum Auspowern. Zwischenzeitlich ist das Talent mit 2,5 Punkten wieder in der Spur. Auch Svenja Butenandt aus Warngau, der Tegernseer Jugendleiter Fabian Thiel und Winfried Basener vom SC Miesbach sind mit 2,5 Punkten stark im Turnier unterwegs. Und dass Edin Pezerovic, der in grauer Vorzeit dem TV Tegernsee auf dem Weg in die 1. Bundesliga geholfen hat, mit drei Zählern gleichviel Punkte wie der am Platz zwei gesetzte Großmeister Anton Demchenko (ELO 2655) aufweisen kann, ist aller Ehren wert.

Positive Stimmung bei den Teilnehmern

Hinter den beiden Vier-Punkte-Spielern Shreyas und Stocek, die auf eine optimale Auswertung blicken können, lauert eine 14-köpfige Meute mit einem halben Zähler Rückstand. Der Setzlisten-Erste Anton Korobov, Bartlomiej Heberla, Jan-Christian Schröder und Stelios Halkias können zwar in einem großmeisterlichen Erfahrungsschatz kramen, aber mit den schwarzen Figuren ist es in der aktuellen Turnierphase schwierig, einen ganzen Punkt zu ergattern. Und ein weiteres Unentschieden bringt die Titelträger gehörig unter Druck auf dem Weg an die Spitze und in die lukrativen Geldränge.

„Wir bekommen durch die Bank positive Resonanzen“, erklärt Turnierleiter Sebastian Siebrecht das Stimmungsbild der Aktiven. „Und wer sich einmal in den Tegernsee und sein Umfeld verliebt hat, wird gerne zum Wiederholungstäter, der immer wieder kommt.“ ko