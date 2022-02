Olympia-Teilnehmerinnen beim Europacup-Slalom am Sonnenbichl am Start

Event in den Sonnenuntergang

Von Sebastian Schuch schließen

Der Sonnenbichl-Hang über Bad Wiessee begrüßt wieder zahlreiche internationale Top-Slalom-Fahrerinnen zum Europacup.

Bad Wiessee – Nur 15 Tage, nachdem sich die besten Skirennfahrerinnen der Welt bei den Olympischen Winterspielen in China im Slalom gemessen haben, tritt ein Teil von ihnen beim Europacup-Slalom am Sonnenbichl in Bad Wiessee an. Da der nächste Weltcup-Slalom erst am 11. März im schwedischen Are stattfindet, nutzen Technik-Spezialistinnen wie Aline Danioth (Schweiz), Katharina Gallhuber (Österreich) oder Lara della Mea (Italien) die Möglichkeit, sich an diesem Donnerstag und Freitag, 24./25. Februar, am Christa-Kinshofer-Skizentrum zu messen.

Insgesamt werden sich über 80 Starterinnen unter den Augen von Schirmherrin Viktoria Rebensburg am Hang über Bad Wiessee in den Stangenwald stürzen. Aus dem Oberland ist Lara Klein (SC Lenggries) für den Deutschen Skiverband (DSV) nominiert, gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Pauline Fischer (SC Starnberg), Jessica Hilzinger, Elina Lipp (beide SC Oberstdorf), Luisa Mangold (SC Garmisch), Nina Wiesmüller (WSV München) und Martina Willibald (SC Jachenau). Vielleicht tritt eine von ihnen ja in die Fußstapfen vergangener Siegerinnen wie etwa der aktuellen Olympiasiegern Petra Vlhova aus der Slowakei.

Für die Zuschauer, die freien Eintritt haben, bietet der Europacup-Slalom die Möglichkeit, Spitzensport vor Ort erleben zu können. Immerhin fahren die Teilnehmerinnen ihre Schwünge mit bis zu 60 km/h zwischen den Stangen. Der erste Durchgang beginnt am Donnerstag um 15 Uhr, der zweite um 18 Uhr. Am Freitag beginnen die Rennen um 10 und 13 Uhr.

Die Parkplätze am Sonnenbichl sind für die Athletinnen und Helfer reserviert. Zuschauer können ihre Autos zum Beispiel am Zeiselbach- oder Söllbachparkplatz abstellen.