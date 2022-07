Rekord mit Rückenwind: Deutscher Meister siegt bei Stabhochsprung-Meeting

In der Luft: Dominik Alberto aus der Schweiz schraubt sich in Richtung Stange. Für die traumhafte Bergkulisse im Hintergrund hat er in diesem Moment keine Augen. Ihm geht es einzig und allein um die Höhe. © THOMAS PLETTENBERG

Der neu positionierte Anlauf hat sich bezahlt gemacht. Durch Rückenwind fiel beim 13. Stabhochsprung-Meeting in Rottach-Egern ein zwölf Jahre alter Rekord.

Rottach-Egern – Ob der 12 Jahre alte Rekord von Raphael Holzdeppe fallen wird? Diese Frage lag beim 13. Rottacher Stabhochsprungmeeting in der Luft. Im Jahr 2010 war der spätere Weltmeister aus Zweibrücken über 5,83 Meter gesprungen. „Ja, 5,85 oder 5,90 wären heute schon eine feine Geschichte“, sagte Michael Wrba vom Ausrichter TSV Rottach-Egern vor dem Wettkampf. Mit dem neuen Anlauf, der am Seeufer parallel zur Kuranlage verläuft, sei auch der Wind günstiger. Statt von der Seite wehte er den Athleten im Rücken und unterstützte den Anlauf ein wenig. „Wir versprechen uns davon schon den einen oder anderen Zentimeter an Höhe“, sagte Michael Wrba.

Die Atmosphäre war sommerlich entspannt: Einige Athleten veröffentlichten in ihren Kanälen Fotos vom Tegernsee samt Bergpanorama, Trainer unterhielten sich über ihre Wanderung, die sie zuvor noch gemacht hatten. Trotzdem stand natürlich der Sport im Mittelpunkt.

Im Absprung: Piotr Liszek aus Polen zieht sich kraftvoll nach oben. © THOMAS PLETTENBERG

Bei der Höhe von 4,40 Metern entschied sich die Damenkonkurrenz. Ein deutsches Trio kämpfte gegen Hanga Klekner, die zuletzt drei Jahre in Folge ungarische Meisterin geworden war. Nacheinander blieben Ella Buchner, Leni Freyja Wildgrube und Katharina Bauer an der Latte hängen. Und zwar ausgerechnet, als der DJ den Queen-Song „Another one bites the dust“ durch die Boxen schickte: „Und einer noch beißt ins Gras“.

Katharina Bauer von der LG Bayer Leverkusen wurde am Ende Vierte, aber sie war trotzdem glücklich: „Das war heute ein ganz wichtiger Schritt für mich“, sagte die 32-Jährige. Die Höhe bedeutete für sie persönliche Bestleistung in dieser Saison, in der sie von Verletzungen ausgebremst wurde und deshalb wohl auch die Europameisterschaften in München verpassen wird. „Dafür reicht die Zeit wohl nicht mehr“, sagte Bauer. Sie war schon mehrmals in Rottach-Egern am Start. Den neuen Anlauf fand sie „sehr geschickt gemacht“ im Vergleich zu den früheren Jahren.

Im Fankontakt: Die spätere Viertplatzierte Katharina Bauer grüßt junge Zuschauer. © THOMAS PLETTENBERG

Schon der Ausgang beim Sepp-Mannhardt-Gedächtnis-Cup am Samstag war eng gewesen. Teilweise kämpften die Springer mit wechselndem Wind, aber am Ende lagen vier von ihnen fast gleichauf an der Spitze. Dennis Schober und Ilya Kravchenko (Ukraine) überquerten beide 5,03 Meter. Genauso wie Jun Yu Low, der damit sogar einen neuen Landesrekord für Singapur aufstellte. Der brachte ihm trotzdem nicht den Sieg, denn Adrian Kübler aus der Schweiz hatte die wenigsten Fehlversuche. Damit sicherte er sich knapp Platz 1 und die Wildcard für das Hauptfeld.

Am Sonntagabend bliesen die Männer dann zur Jagd auf den Meeting-Rekord. Zunächst verbesserte Lamin Krubally mit 5,55 Meter den Landesrekord von Gambia. Die deutschen Springer zeigten sich in starker Verfassung, vor allem der amtierende deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre sowie Torben Blech und Oleg Zernikel. Gleich vier Springer nahmen dann die Höhe von 5,84 Meter in Angriff. Am Ende fiel der Rekord tatsächlich. Bo Kanda Lita Baehre war derjenige, der ihn sich holte. Dann ließ Matt Ludwig (USA) auf 5,88 legen. Doch er scheiterte, und Bo Kanda Lita Baehre stand als Sieger fest.

In Konzentration: Hangar Klekner aus Ungarn steht am Start. © THOMAS PLETTENBERG

Christian Selbherr