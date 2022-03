Richtig zugeschlagen: Junge Oberlandler stark in der Buckelpiste

Von: Sebastian Schuch

Mit ihren Tricks konnten Felix Wagner (im Bild) und Katharina Michl beim Europacup in der Buckelpiste überzeugen. Lob gab es von Trainer Ferdl Eichner auch für die Fahrtechnik. © Steffen Gerber

Beim Europacup in der Buckelpiste überzeugten die beiden jungen Starter des Skiverbands Oberland.

Bad Wiessee – Beim zweiten Europacup am Christa-Kinshofer-Skizentrum in Bad Wiessee binnen etwas mehr als zehn Tagen wussten sich die Teilnehmer aus dem Oberland hervorragend in Szene zu setzen. In der Buckelpiste am Sonnenbichl zeigten Felix Wagner und Katharina Michl (beide SC Bad Tölz), dass sie künftig für die eine oder andere Schlagzeile sorgen könnten.

Entsprechend zufrieden war auch Ferdl Eichner, Freestyle-Trainer beim Skiverband Oberland (SVO) und an diesem Wochenende Streckenchef am Sonnenbichl. „Vom Ablauf hat alles super funktioniert.“ Einzig die Fahrverhältnisse seien „challenging“ gewesen, wie es Starter anderer Nationen ausgedrückt hätten, also herausfordernd. Denn die Buckel waren aufgrund der kalten Nächte „bockhart gefroren“. Dazu kam, dass die oberen zwei Drittel der Strecke ganztägig im Schatten gelegen waren, „auch wenn es am Sonnenbichl ist“, sagte Eichner mit einem Augenzwinkern. Das habe verhindert, dass die Strecke im Tagesverlauf aufgeweicht ist. Deshalb habe man den Bereich nach den beiden Sprüngen, bei denen die Starter Tricks zeigen mussten, für eine weichere Landung aufgehackt, erklärte der Streckenchef.

Als jüngste Starter ließen sich Wagner (15) und Michl (14) von der teils deutlich erfahreneren Konkurrenz nicht den Schneid abkaufen. Sie qualifizierten sich sowohl im Einzel am Samstag wie auch beim Dual am Sonntag für die Finalläufe. Hierfür war im Einzel ein Platz unter den besten 16 (Männer) beziehungsweise besten zwölf (Frauen) nötig, im Dual, in dem die Finals im K.o.-System ausgetragen werden, waren mindestens Rang 16 oder acht nötig. Mit den Finaleinzügen hätten die beiden als Einsteiger in den Europacup ihr Soll erfüllt, erklärte Trainer Eichner zufrieden, der seine Schützlinge während des Wettkampfs in die Obhut von Nationaltrainerin Anja Bolbjerg gegeben hatte. „Im K.o.-System hatten sie sehr starke Gegner.“

Eichner würde sich über Wiederholung freuen

Vor allem die kontrollierte Fahrtechnik des Oberlandler Duos lobte ihr Heimtrainer. Einigen erfahreneren Teilnehmern sei es aufgrund der aggressiveren Fahrweise passiert, dass sie einige unkontrollierte Passagen gezeigt hätten. Das kostet Punkte, schließlich zählt die Fahrtechnik 60 Prozent der Gesamtbewertung. Ein wichtiger Punkt für Wagner und Michl. Aber auch die Sprünge, die wie die Zeit 20 Prozent ausmachen, seien gut gewesen. „Kathi hat als jüngste mit einem Backflip am oberen Sprung richtig zugeschlagen“, berichtet Eichner. Da dieser bewusst etwas steiler angelegt war, hätten sich andere das nicht getraut. Wagner wusste mit einem Schraubensalto, der zum höchsten Schwierigkeitsgrad gehört, ebenfalls zu beeindrucken. In der Endabrechnung belegte der 15-Jährige den zehnten Platz im Einzel und Rang 14 im Dual, die 14-Jährige wurde Neunte und Fünfte. Je zwei Siege gingen an den Schweden Rasmus Stegfeldt und die Deutsche Hanna Weese.

Geht es nach Eichner, darf der erste Buckelpisten-Europacup am Sonnenbichl nach 2005 gerne der Auftakt für weitere Besuche in den kommenden Jahren sein. Davon würden nicht nur Felix Wagner, Katharina Michl und Trainer Eichner profitieren, sondern auch die jüngeren SVO-Freestyler. Schon am Wochenende kamen drei der vier Vorläufer aus dem Oberland.