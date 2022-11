25. OIBM am Tegernsee: Große Gala mit leisen Misstönen

Verdienter Überraschungssieger: Jan-Christian Schröder aus Berlin. © TTT

Die 25. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft auf Gut Kaltenbrunn war ein echter Krimi - mit kleinen Schönheitsflecken.

Gmund – Die Internationale Schachmeisterschaft am Tegernsee hat Geschichte geschrieben. Oder besser einen lupenreinen Krimi. Da vor der abschließenden neunten Runde neun der Denksportler gleichauf in Führung lagen, hätte nur einer von ihnen gewinnen müssen, um die Konkurrenz zu überflügeln. Dem war aber nicht so. So lagen nach der Abschlussrunde 14 Spieler gleichauf. Nur getrennt durch die Feinwertung.

Mit dem Berliner Jan-Christian Schröder setzte sich ein Großmeister die Krone auf, der sich selbst als ambitionierten Hobbyspieler charakterisiert. Der 24-jährige Jurastudent hat einen großen Vorteil: Er glaubt an sich selbst und sah schon drei Runden vor dem Ende Siegchancen. „Ich spiele Schach aus purer Freude. Vorschnelle Punkteteilungen gibt’s bei mir nicht“, erklärt Schröder. Aber wenn ein Weltranglistenspieler wie Anton Korobov nach der Eröffnungsstellung in Runde acht Remis anbietet und sein Gegenüber die Courage hat, dieses abzulehnen, dann zeugt dies von Vertrauen in das eigene Können. „Ich habe kürzlich ein halbes Jahr in den USA studiert. Da habe ich viel Zeit mit Analysen verbracht“, bewertet Schröder seine breite Brust.

Und selbst Liviu-Dieter Nisipeanu, die Nummer eins der Deutschen Nationalmannschaft, räumte zwar das Brett bis auf zwei Leicht-Figuren ab, war aber nach 58 Zügen in der Schlussrunde nicht in der Lage, den Berliner in die Knie zu zwingen. Und dass Korobov zeitgleich den Inder Gopal 74 Züge und fast sechs Stunden knetete, ehe er die Partie unentschieden geben musste, war bezeichnend für die heißen Schlachten an den Spitzenbrettern. „Natürlich ist der Sieg am Tegernsee mein bislang größter Erfolg“, gibt Schröder preis, „aber trotzdem hat jetzt wieder das Studium den Vorrang.“

13-Jähriger holt erste Großmeisternorm

Dass der Berliner gegenüber der punktgleichen Konkurrenz vollkommen zurecht die Nase vorne hat, zeigt ein Blick auf seine Turniergegner. Vier der besten Sechs der Setzliste hatten ihm ein nicht zu überbietendes Punktekonto von 2462 ELO-Zählern seiner Gegner eingebracht. Die Leistungsdichte des Opens auf Gut Kaltenbrunn war auch in Zahlen ablesbar. 14 Spieler mit 7,0 Punkten und 19 weitere mit nur einem halben Zähler Rückstand. Einen so knappen Endstand gab es noch nie in der 25-jährigen Geschichte der Offenen Internationalen Bayerischen Meisterschaft.

Zum Verfolgerfeld gehört auch Edin Pezerovic. Er hat in grauer Vorzeit dem TV Tegernsee den Weg in die 1. Bundesliga geebnet. Und auch wenn er nun für den TSV Forstenried sein Können unter Beweis stellt, wird er immer ein Tegernseer bleiben. Für ihn als Internationalen Meister hat es anhand des Wertungsschnittes seiner Gegner zu keiner Großmeisternorm gereicht.

Für Shreyas Royal hingegen schon. Der 13-jährige indische Wunderknabe in Diensten der englischen Krone, der sich erst in Runde sieben am Eröffnungsvorteil des bewertungsstärksten Spielers Korobov die Zähne ausgebissen hatte, wurde für seine sieben Turnierpunkte und den 2431 ELO-Schnitt der Gegner mit der ersten der drei erforderlichen Großmeisternormen ausgezeichnet.

Kritik am Turnierzeitraum

Allerdings hallten nicht ausnahmslos positive Stimmen durch das Gemäuer von Gut Kaltenbrunn. Wenn an fünf der neun Turnierabende am nächsten Tag Schule ist, und sich vor allem Kinder nicht ausreichend mit der Analyse auf den nächsten Gegner vorbereiten können, ist schon ein Seitenhieb auf die nicht genutzten Herbstferien erlaubt. „Für das kommende Jahr haben wir die schulfreie Zeit Anfang November wieder fest im Visier“, erklärt Turnierdirektor Sebastian Siebrecht.

Und dass kurz vor der Auftaktrunde mehr als 100 Könner auf den schwarz-weißen Feldern ihre Teilnahme kurzfristig absagen und die Räumlichkeiten auf Gut Kaltenbrunn nicht ausgelastet waren, veranlasst den Geschäftsführer der turnierverantwortlichen Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) zu einem Versprechen. „Im kommenden Jahr machen wir das Feld mit 600 Teilnehmern komplett voll“, betonte Christian Kausch. Corona hat sicher eine entscheidende Rolle für die Absagen gespielt. Aber das Teilnehmerfeld bei 600 vermeintlichen Zusagen zu schließen, war ein folgenschwerer Irrweg, den es künftig zu vermeiden gilt. Mehr Teilnehmer, mehr Wertschöpfung.

Denn dass es eine 26. Meisterschaft auf Gut Kaltenbrunn geben wird, ist vertraglich bereits in trockenen Tüchern. Dann mit einer Anmeldeliste, die nicht vorschnell geschlossen wird. Und zwar in den schulfreien Herbstferien. Nicht eine Woche später. Vielleicht wieder mit einem vermeintlichen Außenseiter an der Spitze wie Schröder und einem Wunderknaben wie Royal.. ko