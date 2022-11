600 Teilnehmer aus 35 Ländern bei OIBM auf Gut Kaltenbrunn

Gut eine Woche lang dreht sich bei der Offenen Internationalen Bayerischen Meisterschaft auf Gut Kaltenbrunn alles rund um die schwarzen und weißen Schachfiguren. © Thomas Plettenberg

Bei der Offenen Internationalen Bayerischen Meisterschaft auf Gut Kaltenbrunn sitzen teilweise die besten Schachspieler der Welt am Brett.

Gmund – Während der Großteil der Ausrichter von Schachturnieren mit Vergünstigungen um Teilnehmer buhlt, ist das Open auf Gut Kaltenbrunn überlaufen. Die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) hat seit Wochen einen Anmeldestopp für die Offene Internationale Bayerische Meisterschaft (OIBM) erlassen. Wobei die gigantische Zahl von 600 Könnern auf den schwarz-weißen Feldern eine Zusage bekommen hat. Wenn am Samstag erstmals die Schach-Uhren klacken, sitzen sogar Olympiasieger und Weltranglistenspieler am Brett. Eine Jubiläumsveranstaltung, zum 25. Geburtstag. Mit Teilnehmern aus 35 Ländern.

Es bedarf vieler helfender Hände, um ein Open dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen. Wobei die TTT den Löwenanteil der Organisationsaufgaben übernimmt. Ehrenamtlich, so wie in den Anfangsjahren durch den Gründungsvater Horst Leckner, ist das zur heutigen Zeit nicht mehr vorstellbar. „Wir sind weit länger als ein halbes Jahr in die Vorbereitung eingebunden“, erklärt der TTT-Verantwortliche Peter Rie, der seit fünf Jahren zusätzlich das Amt des Turnierleiters übernommen hat. Mehr und mehr hat sich das Schach-Open am Tegernsee einen exzellenten Ruf erarbeitet. Und das Interesse selbst renommierter Großmeister wuchs von Jahr zu Jahr. Zwischenzeitlich gehört die OIBM zu den bedeutendsten Turnieren in Europa.

Das hervorragende Teilnehmerfeld ist nicht zuletzt ein Verdienst von Sebastian Siebrecht. Er ist selbst Großmeister, hat aber seine Berufung als Turnierdirektor gefunden. Es liegt einzig in seiner Hand, selbst renommierte Titelträger nicht auf die Teilnehmerliste zu setzen.

Olympiasieger Gabriel Sargissan auf Gut Kaltenbrunn

Wie üblich, wird das Turnier im Schweizer System ausgetragen. Damit gibt es keine Ausgeschiedenen, die das Open vorzeitig verlassen, sondern einzig Teilnehmer mit mehr oder weniger Punkten. Womit sichergestellt ist, dass alle 600 Teilnehmer bis zum Abschlusstag am Brett sitzen. Ganz im Sinn der fünf Tal-Bürgermeister, die federführend den Kurs der TTT dirigieren. Für die Rathauschefs ist auch der Begriff Wertschöpfung von Interesse. Im Detail bedeutet dies im selbst für den Tegernsee tourismusarmen November also erhebliche Mehreinnahmen. 600 Teilnehmer wollen schließlich untergebracht und verköstigt werden. Und wer als Turnierneuling erstmals die Schönheiten des Tegernseer Tals genießt, kommt erfahrungsgemäß immer wieder.

Ein Schach-Open dieser Größenordnung, das selbst den europaweiten Vergleich nicht zu scheuen hat, wird durch die Teilnahme namhafter Titelträger noch attraktiver. Wo sonst besteht schon die Möglichkeit, Brett an Brett mit weltweit bekannten Großmeistern zu sitzen. Und Gabriel Sargissian das Open am Tegernsee schmackhaft zu machen, war schon ein kluger Zug von Siebrecht. Der Armenier war sogar Olympiasieger und kann seit Jahren auf eine Internationale Bewertungszahl rund um 2700 blicken. Aber er ist nicht der einzige Kracher, der auf Gut Kaltenbrunn seine Geistesblitze bewundern lässt. Eltaj Saferli, die Nummer eins in Aserbaidschan, gibt sich am Tegernsee erstmals die Ehre und mit Daniele Vocaturo wird der erfolgreichste Italiener seine Visitenkarte abgeben.

Angesichts dieses Aufmarsches sind selbst die spielstärksten Akteure aus Deutschland nur im erweiterten Favoritenkreis zu sehen. Wobei der ehemalige Europameister Liviu Dieter Nisipeanu und der frischgebackene U16-Weltmeister Frederik Svane durchaus im Konzert der Turnierfavoriten mitmusizieren können. Und das Leistungsvermögen des erst 14-jährigen Leonardo Costa aus München zu bestaunen, der vor Kurzem die Deutsche Einzelmeisterschaft der Erwachsenen gewonnen hat, ist alleine einen Besuch in den beiden Turniersälen wert.

„Jahr der Frau im Schach“

Da der Weltschachbund FIDE 2022 zum „Jahr der Frau im Schach“ ausgerufen hat, wurden für die Damen die Preisgelder aus dem Pott von 15 000 Euro erhöht. Ein zusätzlicher Anreiz für die deutschen Nationalspielerinnen Josefine Heinemann, Jana Schneider und Lara Schulze, die zusammen auf 20 deutsche und europäische Meistertitel blicken können.

Dass auch künftig am Tegernsee Spitzenschach zu sehen ist, konnte frisch festgezurrt werden. Der Vertrag mit Gut Kaltenbrunn wurde für weitere fünf Jahre verlängert. Ganz im Sinn von Peter Rie: „Es ist großartig zu sehen, wie sich diese Veranstaltung in 25 Jahren entwickelt hat. Über die Jahre ist das Turnier zu einem echten Herzensobjekt geworden.“ Die OIBM wird am Samstag um 15 Uhr mit der Begrüßung eröffnet. Um 16 Uhr startet die Runde eins. Ein Beginn, der bis zur Runde acht Gültigkeit hat. Die Abschlussrunde am Sonntag, 13. November, beginnt bereits um 10 Uhr. ko