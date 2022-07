TV Tegernsee spielte bei Deutscher Nachwuchs-Einzelmeisterschaft starke Ergebnisse ein

Zu den besten Schachspielern seiner Altersklasse gehört Tingrui Shen. © tV Tegernsee

Der Schach-Nachwuchs des TV Tegernsee überzeugte einmal mehr im bundesdeutschen Vergleich.

Tegernsee – Erfahrungsgemäß ist es im Naturbahn-Rodeln einfacher als im Schach, sich für eine Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Verantwortlich ist die Zahl der Aktiven in den beiden Disziplinen. Der Nachwuchs im Königlichen Spiel ist jedenfalls beim TV Tegernsee bestens aufgehoben. Durch die intensive Betreuung im Schulschach durch die Schachlehrer Thomas Walter sowie Marina und Ilya Manakov und zusätzlich im Klub stellen sich fast zwangsläufig auch Erfolge ein.

So schafften gleich sieben Benjamine des Vorzeigeklubs, sich für die Deutsche Nachwuchs-Einzelmeisterschaft im hessischen Willingen zu qualifizieren. „Das war nochmals eine Steigerung zu 2021. Da waren es fünf Teilnehmer“, erklärt Jugendleiter Fabian Thiel, „bayernweit jedenfalls der Spitzenwert und auch in Deutschland waren wir quantitativ ganz vorne dabei.“

Bei den Jüngsten in der Altersklasse (AK) 8 schickten die Tegernseer Fynn Jeremy Lange ins Gefecht. Einer Auftaktniederlage ließ er vier Siege in Serie folgen. Erst in den beiden abschließenden Begegnungen ging im etwas die Puste aus. Aber Platz 15 unter 63 Teilnehmern war ein großer Erfolg. In der U10 hatte der TVT gleich zwei Eisen im Feuer. Tobias Hagn erkämpfte mit Platz Rang 31 einen Mittelfeldplatz. Tingrui „Luis“ Shen startete mit der Vorgabe des Setzlisten-Dritten in das Turnier und er wurde dieser einmal mehr als gerecht. Durch den dritten Platz qualifizierte er sich sowohl für die Europa- wie auch die Weltmeisterschaft.

58 Punkte aus 105 Partien

Auch die U12 konnten die Tegernseer doppelt besetzen. Marco Limmer eroberte fünf Punkte und damit Platz 26 und Cosima Wagner landete mit vier Zählern auf Rang 24. Echt stark verkaufte sich Iva Cheredzhiyska in der AK 18, wo sie Rang acht erkämpfte. Tobias Dietlmeier hatte mit Rang 26 in der AK 18 Luft nach oben. „Mit 58 Punkten aus 105 Partien haben wir über 50 Prozent erzielt. Das war echt stark“, fasst Thiel zusammen.

Aber auch für die Nichtqualifizierten war gesorgt. Valentin Wagner holte sich in der Kika-Gruppe („Kinder können‘s auch“) und einem nachfolgenden C-Turnier in insgesamt 13 Partien Wettkampfhärte und auch Andrade Ruben, Sabah Burdett und Leonhard Ginschel festigten ich Leistungsvermögen durch Spielpraxis. „Nun heißt es, fleißig weiter zu trainieren und damit im nächsten Jahr wieder vorne mit dabei zu sein“, gibt der TVT-Spartenleiter Gerhard Lettl einen Ausblick auf die kommenden Monate. ko