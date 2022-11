Überraschungssieger bei der OIBM

Freuten sich über einen gelungenen Abschluss: (v.l.) TTT-Geschäftsführer Christian Kausch, Veranstaltungsleiter Peter Rie, stellvertretende Landrätin Ulrike Küster, der Zweitplatzierte Eltaj Saferli, Sieger Jan-Christian Schröder, der Drittplatzierte Vahap Sanal und Turnierdirektor Sebastian Siebrecht. © Thomas Plettenberg

Spannung bis zum Schluss bot die OIBM auf Gut Kaltenbrunn - und brachte einen Überraschungssieger hervor.

Gmund – Seit 25 Jahren genießen die Offene Internationalen Bayerischen Schachmeisterschaften am Tegernsee die weltweite Aufmerksamkeit der Denksport-Enthusiasten. Aber so spannend wie in diesem Jahr war es noch nie. Schon die Ausgangslage vor der abschließenden neunten Runde am Sonntag versprach Spannung. Neun Spieler führten das Feld mit 6,5 Punkten an, gefolgt von einer hungrigen Meute mit nur einem halben Zähler Rückstand.

Und die abschließenden Partien hatte es in sich. Wer vorschnell in ein Unentschieden einwilligte, setzte sich der Gefahr aus, kurz vor dem Zielband überflügelt zu werden. Von einem Konkurrenten, der nicht nur remisiert, sondern gewonnen hatte. Entsprechend scharf waren die Messer gewetzt. Die anderenorts gerne in der Schlussrunde gesehenen Schnell-Remisen fielen flach. An den vier Spitzenbrettern gab es dennoch Unentschieden. Keine friedvollen, sondern knallhart ausgefochten.

So ergab sich die überaus spannende Konstellation, dass nach der neunten Runde 14 Spieler mit sieben Punkten gleichauf waren. Nur getrennt durch die Feinwertung. Also die Buchholzzahl. Die Einstufung der Gegner nach den Kriterien der ELO-Wertung. Wer also in seinen neun Partien gegen die in der Summe besten Gegner angetreten war, hatte bei Punktgleichstand die Nase vorne.

Und Jan-Christian Schröder aus Berlin, der sich die Schachkrone aufsetzte, hatten wohl die wenigsten auf der Rechnung. Eltaj Saferli aus Aserbaidschan und der Türke Vahap Sanal konnten mit den Plätzen zwei und drei nur gratulieren. Zu den Gratulanten zählten auch Turnierdirektor Sebastian Siebrecht oder Peter Rie als Hauptverantwortlicher der TTT. ko