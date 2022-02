Schneller als je zuvor: Tobias Tent wird mit persönlicher Bestzeit Bayerischer Meister über 3000 Meter

Von: Ludwig Stuffer

Mit einem Start-Ziel-Sieg hat sich Tobias Tent den bayerischen Meistertitel in der Halle geholt. © Ludwig Stuffer

Das Maß aller Dinge war auf der 3000-Meter-Strecke der männlichen Jugend U18 Tobias Tent aus Waakirchen. Bereits vor einer Woche wurde er Südbayerischer Meister auf der 800-Meter-Strecke und absolvierte einen erfolgreichen Test.

Sein angehendes Super-Jahr soll aber vor allem auf seiner Spezialstrecke über 3000 Meter stattfinden – und dies unterstrich er eindrucksvoll.

Mit der Goldmedaille hat der Waakirchener Leichtathlet Tobias Tent bei den bayerischen Hallen-Meisterschaften der Jugend U18 in München voll überzeugt. Auch bei diesen Titelkämpfen war die Werner-von-Linde-Halle neben dem Olympiastadion eine Sicherheitszone im Zuge der strengen Corona-Hygienemaßnahmen. Einlasskontrollen, geregelte Hallen-Aufenthalte sowie ein 2G-plus-Status aller Athleten und FFP2-Maskenpflicht erschwerten die Bedingungen enorm. Doch der Bayerische Leichtathletik-Verband setzte dies voraus, um diese Meisterschaften ausrichten zu dürfen.

Bereits früh nach dem Start war Tent der Sieg nicht mehr zu nehmen. Im Trikot der LG Stadtwerke München zeigte der 16-Jährige bei seinem Start-Ziel-Sieg eine starke Kondition und ein perfektes Tempogefühl auf den 15 Hallen-Runden. Mit 8:58,37 Minuten spurtete er souverän zum Gold und wurde mehr als verdient Bayerischer Meister. Auf die weiteren Plätze verwies er weit abgeschlagen Luis Pfister (TSV Ottobeuren) mit 9:23,30 Minuten vor Lennart Rössler (VfL Sportfreunde Bad Neustadt) mit 9:23,79 Minuten. Sein breites Lächeln im Gesicht im Ziel verriet sogar noch mehr: Erstmals unterbot Tent die Neun-Minuten-Schallmauer und erzielte damit einen neuen persönlichen Rekord. Und der fällt stark aus, da er 2,43 Sekunden schneller war als je zuvor.

Seine schnelle Zeit spiegelt sich auch in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste wider. Als Vierter liegt der Waakirchner hier nur knapp hinter dem Führenden Viktor Plümacher von der LG Olympia Dortmund mit 8:54,50 Minuten und Christopher Arnold vom LV 90 Erzgebirge mit 8:54,59 Minuten. Und noch eine perfekte Tatsache schaffte der ehrgeizige Gymnasiast: Mit seiner Leistung unterbot er die geforderte DM-Norm für die ältere Jugend U20. Nun hat er sogar Chancen, bei den deutschen Jugend-Meisterschaften am 19./20. Februar im Sindelfinger Glaspalast zu starten – zumal es in der Halle nur für die 18- und 19-jährige U20-Klasse nationale Titelkämpfe gibt.

Dazu muss Tobias Tent aber eine wichtige Hürde nehmen: Wegen Corona sind die Teilnehmerfelder auf 16 Sportler limitiert. Aktuell belegt er in der deutschen U20-Rangliste Platz 13 und darf hoffen. Falls es nicht klappen sollte, sagt Tent: „Das wäre nicht schlimm, denn der Sommer zählt ja bei mir viel mehr.“