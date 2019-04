Abschied von der Trainer-Legende Alois Glaner

Gedenkgottesdienst in Pfarrkirche Egern

Alois Glaner, den alle nur „Sulä“ nannten, hat den deutschen Skisport geprägt wie kaum ein Zweiter. Nun kamen die Großen des Sports in der Pfarrkirche Egern zusammen, um sich von der Trainer-Legende zu verabschieden.

Rottach-Egern – Alois Glaner war Maurer. Aber mit 35 Jahren legte er die Kelle zur Seite, um seiner Berufung zu folgen. Längst waren die Erfolge des Rottachers über das Oberland hinaus geeilt. Ohne schulbuchmäßige Trainer-Ausbildung hatte Glaner es wie kein Zweiter verstanden, alpine Talente zu fördern, Fehler zu erkennen, zu korrigieren und seine Schützlinge zu motivieren, den steinigen Weg in Richtung Leistungssport auf sich zu nehmen. Nun ist Alois Glaner im Alter von 81 Jahren gestorben.

Alois oder Herr Glaner nannte ihn keiner. Er war einfach der „Sulä“. „Alois in etwa von hinten gelesen, aber so ganz wusste er es nicht einmal selbst“, erklärt Klaus Glaner, wie sein Vater zu dem Spitznamen kam. Im Jahr 1965 nahm der Deutsche Skiverband (DSV) den „Sulä“ als Trainer unter Vertrag. Die DSV-Spitzenfunktionäre wechselten sich fortan ab wie die Besucher einer Sauna. Glaner blieb. Weit über 30 Jahre, in denen er Karrieren prägte und förderte. „Ich hatte das Glück, dass mich der Sulä über Gau- und Jung-Nationalmannschaft bis in die Spitze hinein begleitet hat“, sagte Michael Veith am Mittwoch beim Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche in Egern. Der Skirennläufer aus Tegernsee, der im Weltcup vier Mal auf dem Podest stand und 1978 Abfahrts-Silber bei den Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen gewann, war nur einer unter vielen. Markus Wasmeier, Max Rauffer, Franz Vogler, Sepp Ferstl, Hannes Zehentner, Peter Dürr, Hansjörg Tauscher, Berni Huber und Stefan Krauß – ihr Karriereweg trug auch die Handschrift von Glaner. Selbst die nicht immer pflegeleichte Katja Seizinger, die mit ihrem Chefcoach Rainer Mutschler manchen Strauß ausfocht, fand im „Sulä“ den Ansprechpartner ihres Vertrauens.

Auch als der Rottacher im Jahr 2002 seinen Abschied aus dem Trainerstab nahm, entließ ihn der DSV nicht aus der Verantwortung. Dick vermummt und mit wettergegerbtem Gesicht suchte Glaner auf den Weltcup-Abfahren noch immer nach der Ideallinie, dem richtigen Zeitpunkt für die Sprünge und die Schwungansätze. Für seine Frau Luise, die im Jahr 2013 starb, und seinen Sohn Klaus war es ganz normal, dass der Ehemann und Papa mindestens 250 Tage im Jahr nicht Zuhause war. „Er konnte an der Sissi und der Julie gut machen, was uns Beiden nicht vergönnt war“, berichtet Klaus über den herzlichen Umgang des Opas mit seinen beiden Enkelinnen, als sich das Trainer-Urgestein schließlich auf das Altenteil zurückgezogen hatte.

Wie beliebt der Mann war, der sich nie verbiegen ließ und als väterlicher Freund ebenso geschätzt war, wie als Trainer-Fuchs, zeigte die Feier zu seinem 70. Geburtstag. Sein Sohn Klaus hatte zusammen mit Veith eine Gästeliste erstellt. Dass von 120 angeschriebenen alpinen Größen, Trainern und Betreuern exakt zwei keine Zeit fanden, um mit dem „Sulä“ im Sudhaus in Rottach zu feiern, war ein Spiegelbild seiner Beliebtheit.

Die heimtückische Krankheit, die Glaner in seinem 82. Lebensjahr ereilte, ließ ihm noch die Zeit, zurückzublicken: auf ein erfülltes und zufriedenes Leben, zum Großteil im Dienst der alpinen deutschen Spitzensportler.

