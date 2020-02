Christina Leitner bei Deutschem Schülercup auf Podest

Nachwuchselite am Sonnennbichl

Die besten U16-Skifahrer aus ganz Deutschland haben sich am Sonnenbichl gemessen. Aufs Podest schaffte es dabei Christina Leitner vom SC Schliersee.

Bad Wiessee – Einen Deutschen Schülercup auszurichten, ist schon eine Hausnummer. Der SC Rottach-Egern und der SC Kreuth aber haben diese Herausforderung mit Bravour gemeistert. Davon profitierten die größten Ski-Talente der Altersklasse U16 aus ganz Deutschland, die trotz Plusgraden einen super präparierten Hang am Sonnenbichl über Bad Wiessee vorgefunden haben.

Slalom an zwei Tagen

9.30 und 12 Uhr sind für Slalom-Wettbewerbe sicher keine zu späten Anfangszeiten. Aber an beiden Veranstaltungstagen war es auch am frühen Morgen für die Jahreszeit zu warm. „Ein Aufruf genügte, und Alle waren dabei“, erzählt Berni Huber begeistert. Der DSV-Nachwuchs-Cheftrainer der Schüler, die Landestrainer und die Helfer der ausrichtenden Vereine rutschten vor dem Start nochmals durch den Stangenwald, um die Bedingungen zu optimieren. Es waren die Allgäuer Mädchen, die dem ersten Tag den Stempel aufdrückten. Aber in der Summe zeigte sich das Team des Skiverbands Oberland (SVO) stark.

Emily Wörle vom SC Bad Tölz verfehlte das Siegespodest als Vierte nur um zwei Hundertstel, und auch Christina Leitner vom SC Schliersee war als Fünfte nahe am Stockerl. Regina Aumann vom SC Kreuth, die nicht zur Gaumannschaft I, sondern auch zum Zentralteam Sonnenbichl gehört, trumpfte als Dritte nach dem ersten Lauf groß auf. Im zweiten Durchgang aber fädelte sie ein. Das tolle Abschneiden des SVO komplettierten Sophia Schrenzenmeier (SC Lenggries/12.), Pia Grünwald (SG Hausham/14.), Emma Haug (SG Hausham/15.) und Fidelis von Preysing (SC Ostin/18.). Bei den Burschen hingen die Trauben höher. Nur Gustav Weinmann vom SC Rottach-Egern (15.) brachte zwei Läufe nach unten. Der anhand seiner Listenpunkte als Mitfavorit gehandelte Kilian Murböck vom SC Lenggries schied im ersten Lauf aus.

Am zweiten Tag Startzeit vorverlegt

Am zweiten Tag wurde der Start um eine halbe Stunde nach vorne verlegt. Eine umsichtige Maßnahme. Erst als der Hang abgeräumt war, begann es leicht zu regnen. Die Gau-Mädels toppten bei der Neuauflage ihre starken Vortagsresultate in der Spitze noch. Christina Leitner (Schliersee) erkämpfte sich als Dritte einen Platz auf dem Podest. Regina Aumann (Kreuth) empfahl sich als Fünfte für eine intensivere Förderung, und Emiliy Wörle (Tölz) rundete als Sechste das starke Abschneiden des SVO ab. Bei den Burschen waren es mit Max Poller (SC Schliersee/15.) und Christopher Holm (SLV Tegernsee/16.) immerhin zwei SVO-Läufer, die sich im hinteren Mittelfeld platzierten.

Gaststarter aus den USA dabei

Als letzter Starter ging an beiden Tagen mit dem US-Amerikaner Nicko Vincent Palamaras ein Gast auf die Strecke, der im Werdenfels trainiert. Außer Konkurrenz wurde er Vierter und Sechster. Ein Beleg für den optimal präparierten Hang des Audi-Skizentrums. Als Christa Winkler vom SC Rottach-Egern die Siegerehrung vornahm, hatte sie sich vorher noch im Netz schlaugemacht. Jana Lauber startete für den SV Oberes Banfetal in Nordrhein-Westfalen. Kein im Alpinsport geläufiger Name. „Ich bin im Skiinternat in Oberstdorf“, verriet die Flachländerin.

