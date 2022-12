Gelungener Saisonstart für Toni Tremmel

Etwas mehr Risiko wäre Toni Tremmel im Rückblick gerne im oberen Streckenabschnitt gegangen, um so vielleicht eine bessere Platzierung erreichen zu können. © Mathias Mandl/Witters

So darf die Saison gerne weitergehen: Toni Tremmel fährt beim ersten Weltcup-Slalom des Winters direkt in die Punkte.

Rottach-Egern – „Das war auf jeden Fall ein guter Start.“ Zufrieden zieht Toni Tremmel Bilanz nach dem ersten Weltcup-Slalom der Saison. Wie berichtet, belegte der 28-Jährige vom SC Rottach-Egern beim Critérium de la premiere neige in Val d’Isère Platz 20 – der Grieche Aj Ginnis wurde nachträglich disqualifiziert – und konnte damit gleich im ersten Rennen des Jahres punkten.

Nicht nur die anspruchsvolle Piste am Face de Bellevarde hatte die 72 Starter zum Auftakt in den Slalom-Weltcup bei strahlendem Sonnenschein und kaltem Winterwetter gefordert. „Die Pistenverhältnisse waren nicht ganz einfach“, beschreibt der Oberlandler den Untergrund, den sie im Traditionsort in den französischen Alpen vorgefunden hatten. „Oben war es relativ hart und eisig, im Steilstück in der Mitte recht ruppig und unten aggressiver Schnee.“ Abgesehen von 20 Zentimetern Neuschnee am Freitag hatte es noch nicht viel geschneit im WM-Ort von 2009. Entsprechend schwierig waren die Verhältnisse und nicht ganz leicht, sich darauf einzustellen.

Vielleicht lag es daran, dass es Toni Tremmel im oberen Streckenabschnitt eher zurückhaltend anging. „Ich habe es mir noch nicht ganz zugetraut, den Ski oben laufen zu lassen“, gibt er sich im Rückblick selbstkritisch. Doch mit zunehmendem Rennverlauf lief es besser und im unteren Streckenabschnitt gab es gute Zeiten für den Rottacher, der mit Startnummer 44 auf einer schon merklich ramponierteren Piste ins Rennen ging. Als 23. qualifizierte er sich dennoch auf der selektiven Strecke für den zweiten Durchgang und schob sich dort nach einem soliden Lauf noch auf Platz 20 im Endklassement. Sein Rückstand auf Sieger Lucas Braathen betrug 2,58 Sekunden. Der 22-jährige Norweger hatte sich mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang den Sieg im ersten Männer-Slalom des Weltcup-Winters gesichert; vor Manuel Feller (Österreich) und dem Schweizer Loic Meillard. Bester Deutscher war Linus Strasser als 14.

Zwei Europacups als Zwischenstation

Direkt nach dem Rennen in Val d’Isère machte sich der Tross auf den Weg nach Südtirol. In Pozza di Fassa standen schon am gestrigen Morgen die ersten Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Donnerstag steht mit dem Europacup in Obereggen das nächste Rennen auf dem Plan. Traditionell nutzen nicht nur die Nachwuchsfahrer wie der Kreuther Marinus Sennhofer diesen Auftakt zum Europacup. Das Rennen auf der Maierlpiste ist traditionell hochkarätig besetzt, weil es zwischen den Weltcups in Val d’Isère und Madonna di Campiglio ideal liegt, um früh im Jahr Wettkampfroutine zu bekommen. Zumal die anspruchsvolle Piste mit einer maximalen Neigung von 55 Prozent auch etablierte Weltcup-Fahrer fordert.

Toni Tremmel hat gute Erinnerungen an das Rennen, von dem es im Skizirkus heißt, es sei ein Glücksbringer für den weiteren Saisonverlauf. Im Vorjahr wurde er in Obereggen Zweiter hinter dem Norweger Alexander Steen Olsen. Am Freitag folgt dann ein weiterer Slalom direkt in Pozza di Fassa auf dem Plan. sie