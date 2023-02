Simon Nantschev schwärmt von World University Winter Games

Als ganz ordentlich bewertet Simon Nantschev vom SC Rottach-Egern seinen Lauf im Super-G bei den World University Winter Games. © Arndt Falter

Bei den World University Winter Games genoss es Simon Nantschev, sich mit den besten Uni-Sportlern zu messen und sog auch die gute Stimmung auf.

Rottach-Egern – „Es war ein richtig cooles Event. Sche war’s“, schwärmt Simon Nantschev von den 31. FISU World University Winter Games, von denen er vor ein paar Tagen aus Lake Placid zurückgekehrt ist. Der Skifahrer vom SC Rottach-Egern stand im 38-köpfigen Team, das den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh) in den USA repräsentierte. Und während Snowboarder Leon Beckhaus, der zweite Oberlandler im Aufgebot, nach seiner Bronzemedaille im Boardercross schon wieder abreisen musste, als das Sportereignis erst richtig begann, hatten die Alpinen Glück. Sie konnten von der Eröffnung bis zur Abschlussfeier dabei sein und neben den Wettkämpfen auch den Austausch mit Sportlern aus aller Welt genießen.

Den ersten Bewerb gab es für die Skifahrer mit Verzögerung, weil wegen des Regens und Windes, die den Boadercrossern das Leben schwer gemacht hatten, der Super-G verlegt wurde. „Es lief ganz ordentlich“, resümiert Nantschev über die Speed-Disziplin, die er eher selten fährt. Platz 22 und ein nur knapper Zeitrückstand auf die Besten ließen ihn eine positive Bilanz ziehen. Nicht ganz so gut war sein Abschneiden tags darauf beim Super-G zum Auftakt der Alpinen Kombination, wo ihn der Slalomhang am Whiteface Mountain Nantschev abwarf. Immerhin gab es ein paar FIS-Punkte für den als 33. absolvierten Super-G.

Richtig zufrieden sei er mit seinem ersten Durchgang im Riesenslalom gewesen, sagt der 24-Jährige. Mit Startnummer 51 war er auf 29 gefahren, doch die gute Ausgangsposition konnte er auf der mittlerweile durch einsetzenden Regen unruhig gewordenen Piste nicht nutzen. Ein Patzer brachte das Aus am einzigen Schlechtwetter-Tag während der Skirennen im Olympiaort. Auch im abschließenden Slalom brachte Nantschev den zweiten Durchgang nicht ins Ziel. Im Team-Wettbewerb, in dem nur jeweils zwei Frauen und Männer gemeldet werden durften, hatte der von Punkten besser gelistete Roman Frost (SC Bayer Leverkusen) den Vorzug bekommen. Hier holte Deutschland Bronze und damit eine von fünf alpinen Medaillen für das ausgesprochen erfolgreiche adh-Aufgebot, das sich 13 Medaillen erkämpfte – mehr als jemals zuvor.

Einblicke in andere Sportarten

Eindrucksvoll war nicht nur die deutsche Bilanz. Simon Nantschev und die deutschen Skifahrer logierten mit den Schweizern in einem Hotel am Ort, während alle anderen Nationen im Internat einer etwas abseits gelegenen Highschool untergebracht waren. So erlebten sie auch etwas von der Stimmung im Ort, wenn sie vom Berg zurück kamen. Weil sie Eisstadion und Eisschnelllaufbahn in nächster Nähe hatten, schauten die Skifahrer auch mal beim Eistanz, Shorttrack oder Eisschnelllauf vorbei. Und sie erlebten live das Eishockeyfinale, das Kanada gegen die USA gewann.

Mit enormem Zuschauer-Zuspruch marschierten die Athleten ein, und zwei Wochen später wieder aus. Zwischendurch zeigten die 1655 Athleten aus 46 Nationen nicht nur hochkarätigen Sport. Bisweilen war auch Lernen angesagt. Nicht nur Nantschev musste einen rennfreien Tag mit der Vorbereitung auf Prüfungen verbringen.

Überhaupt steht nun erst einmal die Uni im Mittelpunkt für den Maschinenbau-Studenten, der gerade sein Master-Studium begonnen hat. Im Februar wird er seinen Schützling Christopher Holm (SLV Tegernsee) als Trainer zu den Weltmeisterschaften begleiten. sie