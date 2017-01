Slalom-Spitzenfahrer am Sonnenbichl

Bestens präpariert ist der Hang am Sonnenbichl.

Rennen in Bad Wiessee

Bad Wiessee – Am Sonnenbichl geht‘s rund: Am Freitag finden dort die Deutschen Jugendmeisterschaft statt, und am Samstag steigen FIS-Rennen.

Volle zwei Tage steht das Skizentrum Sonnenbichl in Bad Wiessee im Mittelpunkt der Slalomfahrer. Am Dreikönigstag wird ab 9 Uhr die Deutsche Jugendmeisterschaft der Kippstangen-Spezialisten ausgetragen. Tags darauf begrüßen die Tegernseer Tal-Vereine um Streckenchef Sepp Bartl die internationale Slalom-Elite der Frauen und Männer zu einem FIS-Rennen (9 Uhr) in der gleichen Disziplin.

Am Samstag, 7. Januar, steht noch ein besonderes Zuckerl an: 32 Männer und 16 Frauen aus ganz Deutschland ermitteln ab 17 Uhr in einem Parallel-Slalom im K.o.-System ihre Nummer Eins. Hier zählt für die beiden Starter nicht die Uhr, sondern nur der Sieg. Ein für die Zuschauer interessanter Wettbewerb, der durch die Beschaffenheit des Sonnenbichls begünstigt wird, ist doch der Hang vom Start bis zum Ziel einsehbar. „Diese hochklassigen Rennen bestätigen die vielen Stunden der ehrenamtlichen Helfer aus den Tal-Vereinen und bieten den einheimischen Zuschauern die Chance, Spitzensport live zu erleben“, erklärt Rennchef Toni Schwinghammer.

Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft sind Nachwuchsfahrer der Jahrgänge 2000 und jünger startberechtigt. Als Favoriten werden Judith Schneider vom SV Hindelang und Dominik Zerhoch vom SC Garmisch gehandelt. Mit im Spitzenfeld stehen die Oberland-Talente Lea Klein (SC Lenggries), Juliane Glaner (SC Rottach-Egern), Franziska Schelle (SC Kreuth), Jan Grünewald (SG Hausham), Paul Schellhammer (SC Rottach-Egern) und Marinus Sennhofer (SC Kreuth).

Bei den FIS-Slaloms der Erwachsenen versuchen sich die Lokal-Matadore und Europacup-Fahrer Toni Tremmel vom SC Rottach-Egern und der Schlierseer Markus Wasmeier ins Rampenlicht zu schieben. „Wir haben die kalten Nächte optimal genutzt und können somit eine hervorragende Bühne für die Wettkämpfe bieten“, verspricht Schwinghammer.

