Tremmel fährt in Madonna erneut in die Punkte

Teilen

Mit dem richtigen Ehrgeiz fuhr Toni Tremmel beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio zum zweiten Mal in Folge in die Weltcup-Punkte. © Peter Kornatz

Gelungener Jahresabschluss für Toni Tremmel: Der Slalomspezialist vom SC Rottach-Egern fuhr auch beim zweiten Weltcup der Saison in Madonna di Campiglio in die Punkte.

Rottach-Egern – Weihnachten kann für Toni Tremmel kommen. Mit Weltcup-Punkten im Gepäck kam der Rottacher vom Nachtslalom in Madonna di Campiglio heim an den Tegernsee, um drei freie Tage mit der Familie zu genießen. Dabei freut er sich nicht nur darüber, nach Val d’Isère als 23. auch im zweiten Weltcup der Saison in die Punkte gefahren zu sein. „Es ist grundsätzlich wieder recht positiv gelaufen“, resümiert der 28-Jährige zufrieden sein Auftreten beim Klassiker im Trentino.

Mit Startnummer 45 war Tremmel auf der ins Rennen gegangen und hatte trotz der hohen Nummer sehr gute Verhältnisse vorgefunden. Obwohl es auch in Italien in den vergangenen Tagen recht warm geworden war, hielt die akribisch gepflegte und vielfach gewässerte Piste. Er habe probiert, gleich von oben weg Gas zu geben, beschreibt Tremmel seinen Einstieg ins Rennen. Das klappte zwar nur bedingt und er konnte nicht gleich, Geschwindigkeit aufbauen, doch „im unteren Teil war der Speed gut“, analysiert er Teil eins des Rennabends. Als 24. qualifizierte er sich für den zweiten Durchgang.

Die frühe Nummer im zweiten Lauf bescherte ihm optimale Pistenverhältnisse. Oben sei es ihm dabei ähnlich ergangen, wie im ersten Durchgang und es habe gedauert, bis er richtig auf Tempo kam. Spätere Passagen gelangen ihm teilweise sehr gut. Wäre da nur nicht der kleine Hakler in der Ausfahrt des Steilhangs gewesen. „Eine halbe Sekunde wäre schon noch gut drin gewesen“, sagt Tremmel, der dennoch eine positive Bilanz nach dem Saisonbeginn zieht. „In den ersten beiden Rennen in die Punkte zu fahren, damit bin ich sehr zufrieden“, sagt der schnelle Mann vom SC Rottach-Egern. Sieger wurde der Schweizer Daniel Yule, der damit das gelbe Blitztrikot „Maglia Fulmine“ überstreifen durfte, vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und dem frischgebackenen Vater Linus Straßer mit seinem ersten Podestplatz der Saison. Sebastian Holzmann vom SC Oberstdorf lag als 20. nur knapp vor Toni Tremmel. Er war der dritte Deutsche in den Punkterängen.

Heimweltcup ist die nächste Station

Madonna di Campiglio war aber nicht nur ein ganz normaler Wettkampf. „Es ist eine wirklich schöne Veranstaltung“, schwärmt der Rottacher über die 69. Auflage des 3-Tre-Rennens auf einer der steilsten und schnellsten Strecken im Ski-Weltcup, das zugleich Italiens ältestes Weltcup-Rennen ist. In Madonna sei immer was los und die Atmosphäre besonders. „Der Hang ist cool, der Ort ist cool. Es ist ein schönes Rennen, über das ich nur Positives sagen kann.“ Dass die Piste Canalone Miramonti mit dem wegen der hohen Geschwindigkeit bei 70 Prozent Hangneigung „Schumacher-Streif“ genannten Streckenabschnitt dabei im Ort endet, zeichne sie zusätzlich aus. So erlebt viel Publikum direkt im Zielraum den „Weihnachtsslalom“ und sorgt für außergewöhnliche Stimmung.

Für Toni Tremmel geht es nach den Weihnachtstagen –sofern es die Schneebedingungen zulassen – am 27. Dezember zum Training nach Hinterreit bei Saalfelden. Nach einer kurzen Silvesterpause folgt am 4. Januar mit dem Heimweltcup am Garmischer Gudiberg der nächste stimmungsvolle Nachtslalom im Weltcup. sie