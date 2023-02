Tremmel in der Reha: „Ich konzentriere mich auf nächstes Jahr“

Drei bis vier Einheiten absolviert Toni Tremmel aktuell in der Reha im Osteozentrum Schliersee, hier mit den therapeuten Michael Feldner (r.) und Dennis Weber. © Thomas Plettenberg

Nach seinem Knorpelschaden und der Operation hat Toni Tremmel mit der Reha begonnen. Er richtet den Blick bereits nach vorne.

Rottach-Egern – Normalerweise wäre Toni Tremmel dieser Tage in den französischen Alpen, wo in Méribel und Courchevel die Ski-Weltmeisterschaften stattfinden. Doch statt Vorbereitung vor Ort steht für ihn Reha in Schliersee auf dem Programm, nachdem er sich beim Weltcup in Wengen einen Knorpelschaden zugezogen hatte.

So erlebt der Rottacher die WM am Bildschirm und arbeitet nebenbei an seinem Comeback für die nächste Saison. „Ich konzentrier‘ mich auf nächstes Jahr“, sagt der 28-Jährige und richtet seinen Blick nach vorn. Lamentieren oder sich über verpatzte Chancen ärgern ist seine Sache nicht. Man muss es nehmen, wie es kommt, und das Beste daraus machen, lautet seine Überzeugung, mit der er in diesem Winter schon mehrfach den Grundstein zum Erfolg legte und die ihn auch nach diesem Rückschlag wieder nach vorne schauen lässt.

Auf extrem tiefem, schwerem Schnee war Tremmel gestürzt. „Es hat eigentlich recht harmlos ausgeschaut“ sagt er und beschreibt, wie es ihn nach hinten drückte. Es muss diese „blöde Scherbewegung gewesen sein“, bei der es Ober- und Unterschenkel so gegeneinander drehte, dass die Knorpel im Knie beschädigt wurden „als hätte es einen Quadratzentimeter rausgestanzt“.

Tremmel sechs Wochen auf Krücken

Nachdem er zunächst keine größeren Probleme hatte, stieg er noch mit den Ski auf der Schulter hoch, um den Lift ins Tal zu nehmen. Er habe gemerkt, dass es zwickt. Die ärztlichen Untersuchungen vor Ort hätten keine Auffälligkeiten ergeben, doch das sicherheitshalber angefertigte MRT am Tag darauf offenbarte den Knorpelschaden, der sofort operiert wurde. Unter anderem wurden dabei die losen Knorpelfragmente entfernt. Das liegt genau drei Wochen zurück. Die Prognose: „Sechs Wochen geh’ ich jetzt auf Krücken, in vier bis fünf Monaten wird noch ein MRT gemacht.“

Man müsse geduldig sein. „Das dauert einfach seine Zeit“, sagt der Skifahrer und erzählt von aktuell drei bis vier wöchentlichen Einheiten im Osteozentrum Schliersee. Seit ein paar Tagen darf Tremmel auch Übungen im Wasser machen. Dazu Training von Rumpfmuskulatur und dem anderen Bein, um sich fit zu halten.

Aus der Ferne verfolgt er die WM. Es sei schon bitter, sich die Kollegen anzuschauen und selbst nicht dabei sein zu können. Zumal er gut im Schwung war. Bis Wengen lief alles, wie Tremmel sich das vorgestellt hatte. „Die Vorbereitung ist durchweg gut gelaufen“, resümiert er. Das gemeinsame Training mit Linus Straßer sei immer ein guter Gradmesser für die eigene Leistung. Diesen Schwung habe er gut in die Rennen mitnehmen können.

Vor Verletzung fuhr Tremmel zum besten Weltcup-Ergebnis

„In Val d’Isère und Madonna wäre im zweiten noch mehr drin gewesen“, analysiert er. Doch in beiden holte er Punkte. Mehr noch in Adelboden, wo der Rottacher unter schwierigen Bedingungen mit Bestzeit im zweiten Durchgang als Dreizehnter sein bestes Resultat erzielte.

Dann kam die Verletzung, die ihn auch auf dem Weg unter die Top 30 im Slalom bremste, was ihm bessere Startplätze im kommenden Winter gebracht hätte. „So geht es wieder nach FIS-Punkten“, erklärt Tremmel, der im Slalom-Welktcup auf Platz 33 liegt. Je nachdem, wie die Konkurrenz in den nächsten Rennen abschneidet „könnte es vielleicht eine Spur besser werden“. Doch darüber spekuliert er nicht, sondern nimmt es, wie es kommt. Dass er auch mit hoher Nummer nach vorn fahren kann, hat er vielfach bewiesen. sie