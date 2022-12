Tremmel peilt in Madonna Weltcup-Punkte an

Dass ihm Nachtslaloms durchaus liegen, hat Toni Tremmel schon bewiesen. Etwa mit Platz 20 im März in Flachau. Die Weltcuppunkte will er auch heute in Madonna mitnehmen. © Peter Kornatz

Beim Nachtslalom in Madonna will Toni Tremmel angreifen - und erneut in die Weltcup-Punkte fahren.

Rottach-Egern – Sich zwei Tage vor Heiligabend selbst mit einem ersten Weihnachtsgeschenk in Form von Weltcup-Punkten zu belohnen, das wäre ganz nach dem Geschmack von Toni Tremmel. Für den Slalomspezialisten vom Tegernsee geht es heute Abend in Madonna di Campiglio ins zweite Weltcuprennen der noch jungen Skisaison. Nach dem guten Start mit Platz 20 in Val d’Isère (wir berichteten) möchte sich der 28-Jährige vom SC Rottach-Egern auf der Piste Canalone Miramonti erneut gut in Szene setzen.

„Ich werde wieder versuchen, dass ich’s schaffe, mein bestes Skifahren zu zeigen“, hat sich Tremmel vorgenommen und wird das Rennen ähnlich angehen, wie Val d’Isère. Dabei sei es „extrem wichtig, gleich vom Start weg richtig Gas zu geben und bis ins Ziel durchzuziehen“. Und das auf einer Strecke mit bis zu 70 Prozent Hangneigung, die eine der steilsten und schnellsten im Weltcup-Kalender ist und die im vergangenen Jahr Tremmel noch derart forderte, dass er sich nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren konnte.

Das soll heuer anders werden. „Auch wenn die Ergebnisse der Europacups letzte Woche nicht ganz meine Leistung widerspiegeln, habe ich dort gesehen, dass ich gut dabei bin“, gibt sich der Oberlandler zuversichtlich. Mit Platz sieben in Obereggen und seinem Ausfall in Pozza di Fassa war er in die Dolomiten-Rennen gestartet, die nun westlich des Etschtals ihr Finale finden.

Traditionsrennen mit großem Rahmenprogramm

Dank eines frühen Wintereinbruchs mit reichlich Schneefall erwarten die weltbesten Athleten hervorragende Bedingungen anlässlich der 69. Auflage des 3-Tre-Rennens, das jahrzehntelang drei alpine Wettkämpfe im Trentino unter seinem Dach vereinte. Seit 1985 ist Madonna der einzig verbliebene Austragungsort, an dem der Weltcup jedoch bis heute mit großem Rahmenprogramm zelebriert wird. Entsprechend groß ist traditionell auch das Publikumsinteresse an der Strecke, wo Italien lautstark die internationalen Skistars feiert.

Für Tremmel eine schöne Vorstellung zum Jahresende: „Auf jeden Fall freue ich mich auf den heutigen Nachtslalom und kann dann hoffentlich mit einem guten Ergebnis im Gepäck in die kurze Weihnachtspause gehen.“ Das salopp als „Weihnachtsslalom“ bezeichnete Rennen ist der letzte alpine Wettkampf vor den Feiertagen. Start ist um 17.45 Uhr. Der entscheidende zweite Durchgang beginnt um 20.45 Uhr. Die Sportschau überträgt im Livestream. sie