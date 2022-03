Tremmel setzt Ausrufezeichen in Flachau

Mit etwas mehr Aggressivität hätte Toni Tremmel beim Weltcup-Slalom in Flachau vielleicht noch eine bessere Platzierung als Rang 20 erreichen können. © PETER KORNATZ

Beim Slalom in Flachau gelingt Toni Tremmel zum zweiten Mal in diesem Winter der Einzug in den zweiten Durchgang. Nun warten zwei Riesenslaloms.

Rottach-Egern – Es war ein dickes Ausrufezeichen, das Toni Tremmel bei seinem finalen Weltcup-Slalom der Saison in Flachau in Österreich gesetzt hat. Der Technik-Spezialist des SC Rottach-Egern qualifizierte sich mit der Startnummer 44 für den zweiten Durchgang der besten 30 und eroberte Platz 20 im Endklassement. Am Wochenende kehrt der 29-Jährige zu seinen Wurzeln zurück und nimmt zwei Rennen im Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora in Angriff.

Die Riesenkar-Strecke in Flachau, im Jahr 2004 in Hermann-Maier-Piste umbenannt, ist anhand der Topografie des Hanges eher flach. Die Anforderungen für einen Weltcup-Slalom zum Maßstab genommen. Lokalmatador Manuel Feller titulierte die Strecke im Vorjahr sogar abschätzig als „Märchenwiese“, also als leicht zu befahrenden Hang. Aber genau diese Voraussetzung des geringen Gefälles verzeiht keine Fehler. So fuhr selbst der Weltcupführende Henrik Kristoffersen kurz vor dem Ziel eine enge Kombination falsch an und qualifizierte sich erst auf den letzten Drücker für den zweiten Durchgang.

Tremmel trotz guter Platzierung selbstkritisch

Tremmel trug im Salzburger Land die Startnummer 44, da er angesichts seiner FIS-Punkte von Monat zu Monat etwas nach hinten gereicht wurde. Aber in Flachau gelang ihm ein starker erster Durchgang. Die drei Zwischenzeiten wurden regelmäßig um Platz 20 gemessen. Im Ziel leuchtete dann Rang 19 auf. Von den nachfolgenden 23 Läufern war nur noch der Engländer Laurie Taylor schneller. Damit war nur die Grundlage für einen zählbaren Erfolg in Form von Weltcuppunkten gelegt. Tremmel zeigte sich form- und nervenstark und leistete sich auch im zweiten Durchgang nur minimale Fehler. Trotzdem schüttelte er im Ziel den Kopf. Er wusste wohl selbst, dass er mit mehr Risiko noch besser hätte abschneiden können. „Ich bin mit beiden Durchgängen zufrieden, denn letztlich war es das erklärte Ziel, ein Ergebnis zu bringen“, erklärte Tremmel, „wobei mir im zweiten Lauf ein leichter Fehler unterlaufen ist.“

Wobei es nicht nur die elf Weltcuppunkte sind, die Tremmel im Flachau einsammeln konnte. Er konnte nach fast zwei Jahren seine FIS-Punkte von 13.24 auf 11.61 minimieren. Die 14 Punkte von Kitzbühel und die elf aus Flachau sind in der Summe zu wenig für ein Startrecht beim Weltcup-Finale in Frankreich. Aber für das Selbstvertrauen sind sie Gold wert. Tremmel bleibt hinter Linus Straßer der zweitbeste deutsche Slalomfahrer.

Anfangs seiner Karriere hatte sich der Rottacher noch nicht auf den Slalom spezialisiert. Er ging auch regelmäßig im Riesenslalom an den Start. In dieser Disziplin werden separat FIS-Punkte vergeben. Im Vorwinter gewann Tremmel einen FIS-Riesenslalom am Götschen in Berchtesgaden. Aber auf seine Punkte hatte dies keinen Einfluss. Er wird also in Kranjska Gora mit einer hohen Startnummer auf die Strecke gehen. Sowohl am Samstag, wie auch am Sonntag.