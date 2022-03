Tremmel startet als frisch gekürter Vereinsmeister bei Weltcup-Slalom

Strahlende Sieger: Neben Slalom-Ass Toni Tremmel (hinten 4.v.l.) freuten sich auch die Klubmeister der weiteren Kategorien über ihre Leistungen am Hang und in der Loipe. © Tatjana Datzer

Beim heimischen SC Rottach-Egern konnte Toni Tremmel etwas Selbstvertrauen starten. Beim Nacht-Weltcup in der Flachau startet er als Vereinsmeister.

Rottach-Egern – Wer sich beim Skiclub Rottach-Egern die Krone des Vereinsmeisters aufsetzen will, muss vielseitig sein. Sehr zur Freude der Vereinsmitglieder meldete sich auch kurzfristig Toni Tremmel an. Er bereitete sich in der Region zusammen mit seinem Nationalfahrer-Kollegen Fabian Himmelsbach auf den heutigen Weltcup-Nachtslalom in Schladming vor, und die beiden machten einen Abstecher an den Hirschberg. Himmelsbach als Fan und Tremmel als Aktiver. Wobei es nicht reichte, schnell durch die Stangen zu schwingen. Beim SCRE wird nur Klubmeister, wer auch in der Langlauf-Loipe Tempo aufnimmt. Interessanterweise war Tremmel nicht der Schnellste am Hang, eroberte aber den Titel mit einer starken Leistung auf den Langlauf-Latten.

Die optimal möglichen 25 Punkte nach dem Riesenslalom am Hirschberg holte sich Tremmel als Gewinner der Erwachsenen-Klasse schon. Aber für die Bestzeit des Tages reichte dies nicht. Der 15-jährige Nachwuchs-Kaderläufer Vincent Erlacher war einen Deut schneller. „Der Toni nahm‘s gelassen und freut sich, dass ein junger Athlet nachwächst, der hoffentlich bald in seine Fußstapfen tritt“, erklärt SCRE-Vorsitzender Albert Meier. Zum Langlauf wechselten die Rottacher an die Moni Alm. Gerhard Langosch schickte die Teilnehmer im Massenstart in die Spur und auch auf den steilen Anstieg an den Suttensee, womit Positionskämpfe den Wettbewerb belebten.

Erst bei der Siegerehrung lüftete Meier das Geheimnis, wer welchen Platz erobert hatte. Bei den Buben war es mit Jakob Dewald und Moritz Forst sogar ein Pärchen, das punktgleich auf dem obersten Treppchen stand. Bei den Mädchen ging der Titel an Julia Schiffmann. Der ältere Nachwuchs wurde in der Kategorie der Schüler gewertet. Hier setzten sich Julia Schmid und Simon Plodek durch. Heiß umkämpft war die Familienwertung, bei der das erfolgreichste Trio in die Wertung kam. Der Familienverbund Plodek konnte hier die Dewald‘s knapp auf Distanz halten, aber Sophia, Julia und Lies Schmid waren noch besser. Auch bei den Damen entschieden Kleinigkeiten über die Spitzenplätze. Ein Platz besser am Hang oder in die Loipe hätte das Klassement verändert. Am Ende reichten Lies Schmid zwei zweite Plätze, um Steffi Plodek und Gabriela Erlacher knapp zu überflügeln. In der Loipe waren Alemax Meier und Stefan Frank schneller als Tremmel. Aber dem Weltcup-Fahrer reichte Platz drei mit den Langlauf-Latten, um sich gesamt an die Spitze zu setzen und damit erstmals die Klubmeister-Krone zu erobern. „Und jetzt wünschen wir unserem Toni noch viel Erfolg in Schladming“, verdeutlichte Meier bei der Siegerehrung.

Der Weltcup-Slalom im Salzburger Land ist für Tremmel das Abschlussrennen in dieser Disziplin. Für das Finale der besten 25 konnte er sich in einer Saison mit wenigen Lichtblicken und nur einem Startrecht im zweiten Durchgang nicht qualifizieren. Am Wochenende startet der 27-Jährige noch bei zwei Riesenslaloms im slowenischen Kranjska Gora. Allerdings ist das angesagte Karriereende von Manfred Mölgg auch ein Hinweis, dass der Rottacher noch eine lange Karriere vor sich haben kann. Der Südtiroler feiert in Kürze seinen 40. Geburtstag und ist um mehr als zehn Jahre älter als Tremmel. ko