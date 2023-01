J-WM: Sennhofers Risiko wird belohnt

Viel riskiert hat Marinus Sennhofer im zweiten Slalom-Durchgang und sich so noch von Platz sieben auf den fünften Rang verbessert. © GEPA pictures/ÖSV

Marinus Sennhofer holt mit Platz fünf im Slalom sein bestes Ergebnis bei den alpinen Junioren-Weltmeisterschaften.

Kreuth – Mit einem starken fünften Platz im Slalom hat Marinus Sennhofer am Mittwoch die Junioren-Weltmeisterschaften in St. Anton und damit sein letztes sportliches Großereignis in Junioren-Jahren erfolgreich abgeschlossen. Eine erlebnisreiche Woche liegt hinter dem Nachwuchsskifahrer vom SC Kreuth, der in seiner stärksten Disziplin hatte aufzeigen können.

„Hut ab, sensationell gelöst“, hatte ORF-Experte Manni Pranger Sennhofers ersten Lauf kommentiert, in den der als 21. gestartet war. Vor ihm gab etliche Ausfälle, die auf einer top präparierten Piste an der wechselnden Kurssetzung und den schwierigen Lichtverhältnissen beim Übergang von der Sonne in den Schatten gescheitert waren. Auch er habe mit dem sehr unrhythmischen Lauf auf schwierigem Hang zu kämpfen und zwei Fehler gehabt, die Zeit kosteten, berichtet Sennhofer, den Pranger anerkennend als Bewegungstalent bezeichnete. Als Siebter des ersten Laufs kam er ins Ziel.

Das konnte für den zweiten Durchgang nur attackieren bedeuten. „Als Siebter kann man sich nichts kaufen“, weiß Sennhofer. „Bevor man runterbremst, muss man lieber riskieren.“ Das führte zwar noch einmal zu zwei Schnitzern, doch er verbesserte sich auf Platz fünf und holte gute FIS-Punkte. Der Titel ging an den Italiener Corrado Barbera. „Im Nachhinein bin ich sehr zufrieden“, resümierte der Slalom-Spezialist seinen fünften Platz zum krönenden Abschluss der Großveranstaltung im WM-Ort am Arlberg, wo man den jungen Sportlern zehn Tage lang eine große Bühne gegeben hatte. „Es war richtig schön aufgezogen“, schwärmt Sennhofer von einer imposanten Eröffnungsfeier und Siegerehrungen mit Bands mitten im Ort.

Begonnen hatten die Titelkämpfe für ihn mit zwei Abfahrtstrainings, die er als Vorbereitung auf den Super-G als seinen Auftakt zur J-WM nutze. „Ich war recht gut unterwegs“, erzählt er – auch von seinen Schwierigkeiten, ohne intensives Speed-Training die Geschwindigkeit richtig einzuschätzen. So wurde – nicht nur ihm, sondern mehr als der Hälfte der Teilnehmer – das hohe Tempo zum Verhängnis. Für ein „blindes Tor“ im unteren Streckenabschnitt war er mit 120 Stundenkilometern zu schnell, um noch die Kurve zu kriegen.

Christopher Holm scheidet im Slalom aus

Seine Riesenslalomform sei heuer noch ausbaufähig, gab sich Sennhofer nach der zweiten Disziplin selbstkritisch. Dass es auf dem anspruchsvollen WM-Hang von St. Anton nicht ganz nach Wunsch lief, liegt sicher auch in den erschwerten Trainingsbedingungen in der Saisonvorbereitung und der damit fehlenden Routine begründet. „Zu den Top-Athleten fehlt mir noch eine Kleinigkeit, aber das lässt sich beheben.“

Mega cool sei das Teamevent gewesen. Am Weltcuphang von Lech/Zürs starteten jeweils zwei Frauen und Männer im Parallelwettbewerb unter Flutlicht. Runde eins gegen Polen ging klar an den DSV, der damit im Viertelfinale auf die späteren Weltmeister Schweden traf. Sennhofer gewann sein Duell, während in den anderen Paarungen die Schweden die Skispitze vorn hatten. Die Marc Hodler Trophy für die punktbeste Nation holte sich in St. Anton die Schweiz (108) vor Italien (102) und Deutschland (70).

Mit mehr als 500 Athletinnen und Athleten aus 54 Nationen nahmen bei den Junioren-Weltmeisterschaften in St. Anton mehr Sportler teil, als bei bisherigen J-WMs. Unter ihnen Christopher Holm, der mit Startnummer 104 unter der Flagge Brasiliens in den Slalom gegangen war, nach der zweiten Zwischenzeit im ersten Durchgang jedoch ausschied. Er wird sich nun auf die Weltmeisterschaften Anfang Februar in Courchevel vorbereiten. Für Marinus Sennhofer geht es nach vier Tagen Pause daheim weiter mit Europacup- und FIS-Rennen. sie