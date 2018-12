Toni Tremmel ausgeschieden

Weltcup-Slalom in Saalbach

von Hans-Peter Koller

Mit Startnummer 62 hatte es Anton Tremmel im Slalom von Saalbach-Hinterklemm schwer. Der Rottacher schied im ersten Durchgang aus.

Saalbach-Hinterglemm – Es sind die FIS-Punkte, die bei der Startnummernvergabe in einem Weltcup-Slalom als entscheidendes Kriterium zu werten sind. Toni Tremmel hat davon exakt 12.69. Zu wenig, um einen der begehrten vorderen Plätze erhalten. Als der Rottacher am gestrigen Donnerstag in Saalbach-Hinterglemm (Österreich) die Lichtschranke auslöste, warteten nur noch Acht hinter ihm. Volles Risiko war also angesagt, um den Cut der besten 30 zu schaffen. Aber es ging schief. Ein Torfehler nach einer noch hoffnungsvollen ersten Zwischenzeit beendete den Traum von den ersten Weltcup-Punkten.

Als am Vorabend des Rennens die Startnummern verlost wurden, stand Tremmel abseits. Er wusste bereits, was ihn erwartet. Ein Leibchen mit einer Nummer aus dem letzten Viertel des Feldes. Ob es jetzt die 62, oder wie an Tremmel vergeben die 73 war, sollte sich als zweitrangig herausstellen. Sein Team-Kollege David Ketterer, der die Nummer 45 trug, hatte die höchste Startnummer der Fahrer, die sich für den zweiten Durchgang der besten Dreißig qualifizierten. Wie aber ist es möglich, an den Optimalwert von Null, den der Österreicher Marcel Hirscher aufweist, heranzurücken? Tremmel muss bei Rennen, in denen punktstarke Fahrer am Start sind, gut abschneiden. FIS-Slaloms sind hierzu nur bedingt geeignet. Starts bei Europacup-Rennen schon eher. Optimal sind Nominierungen im Weltcup. Saalbach-Hinterglemm war für Tremmel die fünfte Möglichkeit, sich mit den Besten der Besten zu messen. Und mit 24 Jahren bleibt dem Aushängeschild des SC Rottach-Egern noch genügend Zeit, seine Punkte in die Tiefe zu schrauben.