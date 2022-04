Skirennfahrer aus Kreuth zu Weltcup-Aus der Kandahar-Abfahrt: „Es wäre ein Jammer.“

Marinus Sennhofer Abfahrer vom SC Kreuth © Peter Kornatz

Das mögliche Weltcup-Aus der Kandahar-Abfahrt beschäftigt auch den Kreuther Skirennfahrer Marinus Sennhofer. Wir haben ihn dazu befragt.

Kreuth – China statt Kandahar. Das sieht ein Kalenderentwurf des Internationalen Skiverbandes FIS für die Weltcuprennen des kommenden Winters vor. FIS-Präsident Johan Eliasch möchte den Skizirkus internationaler ausrichten, neue Märkte erschließen und den Weltcup an den Landesverbänden vorbei zentral verwalten. Dafür sollen Klassiker in den Alpen zurückstecken, und das einzige Männer-Speedrennen in Deutschland steht dafür zur Disposition (wir berichteten im überregionalen Sportteil). Eine endgültige Entscheidung soll auf einem FIS-Kongress im Mai fallen. Wir haben mit dem Kreuther Marinus Sennhofer, dem einzigen aktuell aktiven Abfahrer aus dem Landkreis, über sein Verhältnis zur Kandahar, die möglichen Folgen der Renn-Absetzung und die Träume gesprochen, die er mit Garmisch verbindet.

Herr Sennhofer, Sie sind schon die Kandahar-Abfahrt in Garmisch gefahren. Was macht die Strecke aus?

Marinus Sennhofer: Während wir bei FIS-Rennen nur einen Teil der Strecke fahren, durfte ich voriges Jahr als Vorläufer beim Weltcup über die komplette Länge starten. Die Kandahar hat oben einen nicht so leichten technischen Teil, den man sauber fahren und Speed mitnehmen muss. Davon lebt man dann im unteren, flacheren Teil.

Was verbinden Sie persönlich damit? Ist es eine Strecke, die sie mögen?

Marinus Sennhofer: Ich mag sie auf jeden Fall, mir liegt sie gut. Auch, weil ich dort meinen Gewichtsnachteil gegenüber schwereren Fahrern gut ausgleichen kann. Außerdem bietet die Kandahar die einzige Möglichkeit in Deutschland, Speed zu fahren. Alle anderen Hänge haben nicht die notwendige Länge für Abfahrtsrennen der Männer.

Nun steht zur Debatte, die Garmischer Herren-Abfahrt aus dem Weltcup-Kalender zu streichen. Was halten Sie davon?

Marinus Sennhofer: Ich fände es sehr schade. Für alle aus der Region ist das Kandahar-Rennen das Highlight des Winters. Jeder, der Garmisch-Partenkirchen hört, verbindet den Ort mit der Kandahar-Abfahrt. Es wäre ein Jammer, wenn nur noch ein Nachtslalom bliebe. Ein Abfahrtsklassiker ist einfach etwas anderes. Und auch für die deutschen Nachwuchsfahrer ist es ein Vorteil, ein Rennen im eigenen Land zu haben – wenn man das Abfahrts-Debüt auf einem Hang geben kann, den man in- und auswendig kennt.

Wie ist die Stimmung unter den Aktiven?

Marinus Sennhofer: Es ist schon ein Thema unter den Fahrern und wird diskutiert. Auch hinsichtlich der WM-Bewerbung für 2027. Die wird bestimmt nicht leichter, wenn es am Ort keinen Abfahrtslauf mehr gibt. Außerdem wollen alle Beteiligten beim Weltcup zeigen, dass sie es drauf haben, auch eine Weltmeisterschaft auszurichten. Eine WM-Teilnahme in fünf Jahren wäre auch ein Ziel, das ich vor Augen habe. Wenn man sich dann daheim in Slalom und Abfahrt zeigen könnte, wäre das schon etwas Besonderes.

Das Gespräch führte Heidi Siefert.