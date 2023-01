Celia Trinkl fährt erstmals aufs Europacup-Stockerl

Von: Sebastian Schuch

Celia Trinkl ist nur teilweise zufrieden. © SNBGER

Snowboardcrosserin Celia Trinkl gelingt der fast perfekte Start ins neue Jahr: In Isola fährt sie erstmals im Europacup aufs Podest.

Waakirchen – So kann das Jahr beginnen: Beim ersten Europacup 2023 hat Boardercrosserin Celia Trinkl ihr bestes Ergebnis eingestellt, beim zweiten fuhr sie erstmals auf das Podest. Zufrieden ist die Waakirchnerin dennoch nur zum Teil.

„Der erste Renntag lief nicht gut. Da habe ich mich über mich selbst geärgert“, beschreibt Trinkl. Denn in Isola (Frankreich) ließ die 19-Jährige eine große Chance ungenutzt. Auf der eher an einen Riesenslalom erinnernden Strecke führte sie im Viertelfinale nämlich „und dann dachte ich mir, es ist eh so schwer, zu überholen, dass auf sicher gefahren bin“. Das rächte sich. Trinkl wurde von zwei Kontrahentinnen überholt, schied aus und wurde als Neunte gewertet. Damit hatte sie zwar ihr bestes Weltcup-Ergebnis eingestellt, ob der Umstände wollte darüber aber keine große Freude aufkommen.

Dafür am zweiten Renntag. „Da ist es von Anfang an richtig gut gelaufen“, sagt Trinkl. Bis zum Finale gewann die Waakirchnerin alle Heats, dort misslang ihr dann etwas der Start. Doch als Dritte war sie mehr als zufrieden mit ihrem ersten Europacup-Podest. Der Sieg ging wie am Vortag an eine Französin. Groß feiern konnte sie diesen Erfolg aber nicht. Noch am Abend fuhr sie zurück ins Sportinternat nach Oberstdorf, um ein für das Fachabi relevantes Fachreferat vorzubereiten.

Einem deutlich stärkeren Starterfeld sah sich Trinkl bei den Europacups auf der Reiteralm gegenüber. „Der halbe Weltcup ist auch gestartet“, berichtet sie. Trotzdem ist sie komplett unzufrieden. Denn an beiden Renntagen schied sie in der Quali aus. Am ersten Tag hatte sie sich in einer Kurve abgesetzt und somit keine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale, am zweiten Tag scheiterte sie ganz knapp um zwei Hundertstelsekunden und wurde 17. „Da habe ich den Start ein bisschen verhauen“, sagt Trinkl. Nach Isola hatte sie sich mehr erhofft, wollte auf den guten Ergebnissen aufbauen.

Bereits an diesem Wochenende geht es für die Waakirchnerin in Puy St. Vincent (Frankreich) weiter, doch am Horizont wartet noch der Saisonhöhepunkt: ihr erster Start im Weltcup. ses