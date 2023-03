Celia Trinkl peilt bei J-WM Podestplatz an

Von: Sebastian Schuch

Celia Trinkl ist glücklich mit ihrem Auftritt. © SNB Germany

Beim dritten Mal soll es endlich klappen: Boardercrosserin Celia Trinkl peilt bei der J-WM einen Podestplatz an

Waakirchen – Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Und so will Boardercrosserin Celia Trinkl bei ihrer dritten Junioren-Weltmeisterschaft endlich ein Top-Resultat einfahren – zumal es ihre letzte ist. „Ich will aufs Podest. Das wird schwer, ist aber machbar“, sagt die 20-Jährige.

Allerdings ist sie mit der J-WM noch nicht wirklich warm geworden. Nach den Plätzen 22 und 20 bei ihrem Debüt 2019 auf der Reiteralm (Österreich) hatte sie schon 2022 in Veysonnaz (Schweiz) das Stockerl anvisiert – und stürzte im Achtelfinale schon kurz nach dem Start. Entsprechend groß war ihr Ärger vor einem Jahr.

Doch heuer geht die Snowboarderin vom SC Miesbach mit viel Selbstvertrauen in die Titelkämpfe am italienischen Passo San Pellegrino. Zwei Siege und zwei zweite Plätze im Juniorcup sowie ein dritter und ein fünfter Platz im Europacup zeigen, dass sie sich nicht verstecken braucht. Dazu kommt das gute Gefühl des Weltcup-Debüts. „Man merkt schon, dass es im Weltcup ein starkes Starterfeld gibt“, sagt Trinkl. Auf starke Gegnerinnen muss sie sich auch in Italien einstellen. Wobei die Gesamtweltcupdritte Josie Baff aus Australien sicherlich die Favoritin ist.

Den Kurs am Passo San Pellegrino kennt Trinkl aus dem Europacup im Februar, als sie Neunte und 14. wurde. Zwar gibt es ein paar kleinere Änderungen, doch im Großen und Ganzen ist er gleich geblieben. Am heutigen Donnerstag steht zunächst die Qualifikation auf dem Programm, direkt im Anschluss folgen die Final-Heats. Am Freitag folgt der Teamwettbewerb, für den die Waakirchnerin als einzige Frau von Snowboard Germany gesetzt ist. Ihr Partner steht noch nicht fest.

Celia Trinkl freut sich, dass es heute endlich los geht. „Ich hatte ein gutes Training und bin bereit für die J-WM. Das sollte schon laufen“, sagt sie. ses