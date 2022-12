Celia Trinkl freut sich auf ihr Weltcup-Debüt

Von: Sebastian Schuch

An der Spitze fährt Celia Trinkl bei den Junior-Cup-Rennen im Pitztal. © Marika Savoldelli

2023 wird ein großes Jahr für Celia Trinkl. Der Abschluss steht an - und ihr Debüt im Snowboardcross-Weltcup.

Waakirchen – Die Tage vor dem Fest sind noch mal stressig für Celia Trinkl. Nicht etwa, weil die Waakirchnerin den letzten Weihnachtsgeschenken hinterher hetzt, sondern weil noch einige Prüfungen an der FOS in Sonthofen geschrieben werden wollen. Die 19-Jährige, die im Sportinternat in Oberstdorf wohnt, macht im kommenden Jahr ihr Fachabitur. „Zumindest ist das geplant“, sagt sie.

Wenngleich sich die Vorfreude auf die Abschlussprüfungen in Grenzen halten dürfte, steigt die auf den ersten Weltcup-Start von Tag zu Tag. „Diese Saison werde ersten Weltcup fahren, da freue ich mich schon drauf“, frohlockt die Snowboarcrosserin. Voraussichtlich im März, im spanischen Sierra Nevada oder Veysonnaz in der Schweiz. Dann gibt es neben Jana Fischer (Löffingen) eine zweite Starterin von Snowboard Germany und neben Leon Beckhaus eine zweite Starterin vom SC Miesbach. „Mit Jana verstehe ich mich super. Wir reden ab und zu mal, manchmal trainieren wir zusammen“, sagt Trinkl.

Doch vorher will sich die Waakirchnerin noch Selbstvertrauen im Europacup holen. Der Auftakt im Pitztal Ende November fiel allerdings ins Wasser: Die Europacup-Rennen sind an beiden Tagen ausgefallen. „Am ersten Tag ist nach der Quali der Männer etwas mit der Zeitnahme schiefgegangen“, erklärt Trinkl. Am zweiten Tag konnten die Frauen zwar ihre Quali fahren, doch dann wurde der Wettbewerb ebenfalls abgebrochen. Der Helikopter konnte witterungsbedingt nicht landen und wäre somit bei einer schweren Verletzung nicht verfügbar gewesen. So zehrte vor allem der erste Tag mit 3,5 Stunden Wartezeit bei -15 Grad im Schatten an Nerven und Körper.

Siegreich: Celia Trinkl (M.). © Niclas Ebner

Sieg und Platz zwei im Pitztal

Dafür lief es bei den folgenden drei Rennen besser: Beim FIS-Rennen, an dem fast das komplette Europacup-Feld teilnahm, wurde Trinkl 13. „Da bin ich voll happy mit“, sagt sie. Richtig glücklich war die Waakirchnerin nach den beiden Junior-Cup-Rennen. Das erste gewann sie, beim zweiten wurde sie Zweite. „Da lief es einfach“, sagt Trinkl, die auch im März den Junior Cup an selber Stelle gewonnen hatte. „Pitztal mag ich gerne.“ Unterstützung hatte sie dort auch aus Miesbach: Niclas Ebner wurde bei den Junioren Neunter und 17., Lenard Ebner 31. und 49.

Nachdem der Winter bislang wenige Rennen für Trinkl parat hielt, geht es im Januar so richtig los. Drei Europacups stehen an in Isola (Italien), auf der Reiteralm in Österreich und in Puy St. Vincent (Frankreich). Weitere Termine folgen mit dem Heimrennen in Grasgehren und im Schweizer Lenk. Zum Saisonabschluss wartet dann – hoffentlich nach dem Weltcup-Debüt – das zweite große Highlight der Saison: die Junioren-Weltmeisterschaft am Passo San Pellegrino bei Trentino (Italien). Mit der hat Trinkl nach ihrem Sturz im März und Platz 22 statt einem Top-Ergebnis nämlich noch eine Rechnung offen. „Da erhoffe ich mir schon einen Podiumsplatz“, sagt die 19-Jährige offensiv. Für sie ist es schließlich die letzte JWM. ses