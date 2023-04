So viele Anmeldungen wie noch nie: Rekord bei Schach-Senioren-Cup am Tegernsee

Hochkonzentriert: Wer bei der Internationalen Schach-Seniorenmeisterschaft in Rottach-Egern am Brett sitzt, hat nicht nur den Erfolg im Auge. © THomas MUELLER

In seine elfte Auflage geht der Internationale Senioren-Cup im Schach im Seeforum Rottach-Egern. 170 Aktive aus zehn Nationen haben sich angemeldet - so viele wie nie zuvor.

Rottach-Egern – Natürlich wollen die Schach-Senioren, die ab dem morgigen Samstag für neun Tage im Seeforum in Rottach-Egern an den Brettern sitzen, so gut wie möglich abschneiden. Aber nicht der Leistungsgedanke ist die Triebfeder, die die Denksportler dazu bewegt, ins Tegernseer Tal zu kommen. Wer an der elften Auflage des Internationalen Senioren-Cups teilnimmt, will die Schönheiten der Region erkunden, sich mit Gleichgesinnten austauschen und zeigen, dass der listige Umgang mit den Figuren nicht vom Alter abhängt. 170 Anmeldungen hat die federführende Tegernseer Tourismus Gmbh (TTT) schon entgegengenommen. Im Vorjahr waren es 120. Heuer gibt’s bereits eine Warteliste. „Das gab’s noch nie“, freut sich TTT-Veranstaltungsleiter Peter Rie. „Das große Interesse zeigt uns das hohe Niveau und, dass das Tegernseer Tal einen hervorragenden Ruf in der Schach-Szene genießt.“

Es ist nicht das Preisgeld von gut 3000 Euro, das die Freunde des Königlichen Spieles an den Tegernsee lockt. Die Senioren sind wählerisch bei ihren Terminen. Wenn sie sich zur Teilnahme an einem neuntägigen Turnier entschließen, müssen verschiedene Grundlagen passen. Und speziell am Tegernsee hat sich in den Vorjahren gezeigt, dass die Voraussetzungen bestens sind. Hochwertige Bretter und Figuren, genügend Platz für die Aktiven, eine hervorragende Gastronomie im Oberland, eine reizvolle Landschaft und ein anerkanntes Schiedsrichter-Team.

Wer sich im Seeforum ans Brett sitzen wird, blickt auf keinen Großmeistertitel oder eine hoch anspruchsvolle Internationale Bewertungszahl. Es ist ein sogenanntes Breitensport-Turnier, dass Frauen und Männer angehen, die 1973 oder früher geboren sind. „Wir haben Meldungen aus zehn Nationen“, erklärt Rie nicht ohne Stolz. „Die beständig gute Abwicklung hat sich im europäischen Raum herumgesprochen.“ Wobei der Begriff Breitensportturnier die Leistungsstärke der besten Teilnehmer aus zehn europäischen Ländern eigentlich nicht ausreichend widerspiegelt. 48 Aktive können auf eine Internationale Bewertungszahl (ELO) von mehr als 2000 verweisen. 13 von ihnen sind Titelträger wie Internationale Meister oder Fidemeister.

Als Austragungsmodus wurde das vielfach bewährte Schweizer System festgelegt. Hier sitzen sich Runde für Runde punktgleiche Aktive gegenüber. Die Auftaktrund startet am morgigen Samstag. Die finale neunte Runde am Sonntag, 23. April.

„Viele Übernachtungen in der Nebensaison sind es auch“, meint Rie, „wobei die Wertschöpfung zweifelsfrei nicht die Triebfeder für die Veranstaltung ist.“

ko