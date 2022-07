Später Startschuss, starker Wettkampf: 1000 Teilnehmer beim Tegernsee Triathlon

Von: Sebastian Grauvogl

Hoher Wellengang herrschte auf dem Tegernsee, als sich die Triathleten ins Wasser stürzten. © THOMAS PLETTENBERG

Die Neuauflage nach der langen Pause ist geglückt: Rund 1000 Teilnehmer haben beim 23. Tegernsee Triathlon bei Traumwetter Höchstleistungen abgeliefert.

Gmund – Fast vier Minuten Vorsprung nach dem Radeln: „Das hat er in der Tasche“, war sich Sprecher Gidi Beilhack sicher, als sich der hochgewachsene Führende der olympischen Disziplin, Tom Hug (SV Bayreuth), nach 1,5 Kilometer Schwimmen und 40 Kilometer Radfahren auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke über Gut Kaltenbrunn bis hoch zum Golfclub Bad Wiessee machte. Von wegen, konterte viereinhalb Minuten später der Drittplatzierte Lucas Rettenmeier: „Die sollen sich warm anziehen“, rief der Verfolger und sprintete derart energisch ums Eck am Strandbad Seeglas, dass er den verdutzten Moderator fast über den Haufen rannte. Da blieb selbst dem sonst um keinen Spruch verlegenen Beilhack kurz die Spucke weg. Ein Interview während des Wettkampfs habe ihm bislang noch kein Triathlet gegeben.

Nicht die einzige Premiere bei der 23. Auflage des Tegernsee Triathlons. Auch die Startzeit verschob sich um zehn Minuten nach hinten. Der Grund: Der letzte Zug, der den Bahnübergang in Seeglas vor der Sperrung passieren sollte, hatte Verspätung. So hätte die Gefahr bestanden, dass die Athleten nach dem Schwimmen vor geschlossener Schranke warten müssen. Doch die rund 1000 gemeldeten Sportler und die vielen Zuschauer nahmen’s gelassen. Nach vier Jahren Wartezeit (2019 war der Triathlon dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen, 2020 und 2021 dem Coronavirus) brachten sie die paar Minuten zusätzliche Geduld auch noch auf.

Souverän: Tom Hug gewann die olympische Disziplin. © THOMAS PLETTENBERG

Um genau 9.10 Uhr war es dann so weit. Gmunds Dritte Bürgermeisterin und Sportreferentin Christine Zierer feuerte die Startpistole ab. Sekundenbruchteile später wurde das bis dahin ruhig in der Morgensonne glänzende und laut Veranstalter Peter Targatsch mit 19,4 Grad perfekt temperierte Wasser des Tegernsees von wilden Kraulbewegungen aufgewirbelt. Nur ein Athlet blieb am Ufer: Seine Schwimmbrille war beim Aufsetzen kaputt gegangen. Sprecher Beilhack fragte Zierer feixend, ob sie beim Startschuss nicht richtig gezielt hätte. Dann lancierte er einen spontanen Suchaufruf – und Sekunden später war der rettende Ersatz aus dem Publikum da.

Es ist auch diese familiäre Atmosphäre, die den Tegernsee Triathlon so beliebt macht. So wärmten sich die Starter im Sprint-Triathlon (600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) gut gelaunt tanzend zu den fetzigen Klängen der DJ Musik auf oder winkten trotz aller Anspannung fröhlich in die Kameras ihrer Begleitpersonen. Doch auch nach Verlassen der Wechselzone waren die Sportler nie allein. Dank der vielen Helfer sowie der Ehrenamtlichen von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten sie sich stets in Sicherheit wähnen. Selbst die Busse des Schienenersatzverkehrs bremsten sie beim Radeln zwischen Tegernsee und Hausham nicht aus, da die Polizisten diese geschickt in den passenden Zeitfenstern durch die Strecke lotsten.

Schnell: Daniela Kleiser eilte allen anderen Frauen weit davon. © THOMAS PLETTENBERG

Keinen Einfluss nehmen konnten die Organisatoren derweil auf den jeweiligen Gesundheitszustand der Athleten. So mussten mit Hannes Hinterseer (2018 Sieger Sprint), Simon Schachenmeier (2018 Dritter olympisch) und Andreas Lenz (Ironman-Teilnehmer 2019) gleich drei prominente Lokalmatadore verletzt oder erkrankt den Tegernsee Triathlon aus dem Kalender streichen. Eine außergewöhnliche Welle an Absagen habe man aber nicht hinnehmen müssen, betonte Targatsch, Und auch sonst zeigte sich der Geschäftsführer von Evotion Events rundum zufrieden mit der reibungslosen Neuauflage des Tegernsee Triathlons bei herrlichstem, allerdings auch durchaus schweißtreibendem Sommerwetter. Nicht umsonst hatte Beilhack die Sportler vor der Strecke gewarnt: „Das ist kein Spaziergang hier bei uns.“

Hielten die Landkreis-Flagge hoch: Die Starter des Geiger Medius Bike Base Teams siegten in der Frauen- und in der Mixed-Staffel in der olympischen Disziplin. © THOMAS PLETTENBERG

Hug ließ sich trotzdem nicht aus der Ruhe bringen und legte am Ende in 1:59:33 Stunden einen souveränen Start-Ziel-Sieg hin. Bei den Frauen gewann Daniela Kleiser (TSV Grünwald) gar mit fast 17 Minuten Vorsprung (2:10:24 Stunden). Im Sprint kam Pavel Pesek (Tschechien) in 1:00:14 Stunden als Erster über die Linie, schnellste Frau war Anna Trützschler (TG Biberach) mit 1:07:09 Stunden. Hinterseer hat seine 58:47 Minuten aus 2018 damit quasi in Abwesenheit verteidigt. Und Rettenmeier? Er konnte am Ende mit seiner Kampfansage nicht ganz mithalten, lief aber immerhin noch auf Platz zwei nach vorn (2:05:24 Stunden). Bleibenden Eindruck hat er trotzdem hinterlassen – wie alle anderen Triathleten, die trotz totaler Erschöpfung freudestrahlend und überglücklich das Ziel erreichten. Darunter auch Lokalmatadorin Marie Bernhard vom Medius Schachenmeier Bike Base Team, die Dritte im Sprint wurde.

Für Nachwuchs ist gesorgt: (v.l.) Carina Latein, Pia Westermeier und Zoe Aldenhoven waren die jüngsten Teilnehmerinnen und gewannen die Sprint-Staffel. © THOMAS PLETTENBERG

