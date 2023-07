Von Vizemeistern und Vokuhila-Frisuren

Ein Deutscher Vizemeister am Tegernsee: Oleg Zernikel übersprang in Düsseldorf auf dem Weg zum zweiten Platz 5,52 Meter, lag dabei aber deutlich unter seiner persönlichen Bestleistung von 5,87 Metern. © David Inderlied/dpa

Das 14. Stabhochsprung-Meeting in Rottach-Egern lockt mit Top-Athleten und echten Typen.

Rottach-Egern – Der ganze Ort ist im Fieber, im Stabhochsprung-Fieber. Am kommenden Sonntag, 16. Juli, liefern sich in Rottach-Egern erneut einige der weltbesten Athletinnen und Athleten einen spektakulären Wettkampf, zum insgesamt 14. Mal. Und erneut verwandelt sich der Kurpark in eine Sportarena, die einzigartig in der Welt ist: Die Sprunganlage liegt auf dem Tegernsee, im Wasser.

Wie im vergangenen Jahr hat das Organisationsteam um Franz Sollacher die Anlage quasi quer zum See gebaut, nicht mehr wie zuvor, als „der Anlaufsteg das Veranstaltungsgelände zerschnitten hat“, wie Sollacher erklärt. „So haben die Athleten auch nicht mehr mit Seitenwind zu kämpfen, und alle Zuschauer können auf den See schauen.“ Perfekte Bedingungen also für die Nummer eins der Weltrangliste – das Stabhochsprungmeeting in Rottach-Egern ist von 400 Outdoor-Meetings international zum besten gewählt worden.

Freilich verändern sich jedes Mal ein wenig die Rahmenbedingungen. „Die Flüge zum Beispiel sind alle viel teurer geworden, auch die Unterbringungsmöglichkeiten werden rarer“, hat Sollacher festgestellt. Seit Wochen und Monaten ist der umtriebige Rottacher schon mit Jochen Wetter, Stabhochsprung-Manager aus Landau, in Kontakt. Seit Stunde eins unterstützt Wetter, der in Leichtathletikkreisen nur Mister Stabhochsprung genannt wird, das Meeting am Tegernsee, vermittelt, engagiert, stellt Kontakte her.

Bereits fest zugesagt haben der Vorjahres-Publikumsliebling Torben Blech (TSV Bayer Leverkusen) und der Bronzemedaillengewinner der Deutschen Meisterschaften 2023, Gillian Ladwig (Schweriner SC), sowie die US-Amerikaner Austin Miller, Matthew Ludwig und Clayton Fritsch. Letzterer kommt von der Golden Roof Challenge Anfang Juni in Innsbruck, die er mit 5,71 Metern gewonnen hat. Seine persönliche Bestleistung liegt bei 5,80 Metern. „Den wollte ich unbedingt“, sagt Sollacher.

Keine Frage: Clayton Fritsch ist eine echte Type im Stabhochsprung – mit Schnauzer und Vokuhila-Frisur. Hinzu gesellen sich am Sonntag unter anderem der Argentinier Germán Chiaraviglio, Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) und Oleg Zernikel (ASV Landau), der am vergangenen Wochenende in Düsseldorf Deutscher Vizemeister geworden ist. Ein illustres Feld also. Gleich mehrere Athleten sind Wiederholungsstarter beim Rottacher Stabhochsprungmeeting.

Ähnlich wie bei den Frauen: Die Britin Holly Bradshaw und Anjuli Knäsche von der LG Leinfelden-Echterdingen sind am Tegernsee bereits bestens bekannt. Mit Alysha Newman aus Kanada, Molly Caudery aus Großbritannien und der US-Amerikanerin Bridget Williams reisen weitere Aushängeschilder des Stabhochsprungs an.

Auch wenn sich die Rahmenbedingungen von Jahr zu Jahr etwas verändern – auf was sich Franz Sollacher immer verlassen kann, ist sein Helferkreis. Das engste Team umfasst vielleicht nur eine gute Handvoll Leute, jedoch funktioniert hier alles reibungslos, schon seit vielen Jahren. „Außerdem bekommen wir beim Auf- und beim Abbau immer viel Unterstützung durch die Eltern der Turnkinder“, weiß Sollacher. Das Springermeeting wird vom ganzen Verein „getragen“.

Allerdings hat der Chef bereits ein festes Ende im Blick: „Einmal machen wir es noch, dann hör’ ich auf“, sagt Sollacher. Das habe er schon vor langer Zeit mit sich ausgemacht. Doch auch für das Ende des jahrelangen Engagements hat sich der Rottacher bereits einen Höhepunkt überlegt: Gemeinsam mit Andreas Greither, einem der Hauptsponsoren von Anfang an, „schau’ ich mir das Stabhochspringen bei den Olympischen Spielen in Paris an“. Das wäre Anfang August 2024, also direkt nach dem 15. Springermeeting am Tegernsee.

Bereits am Samstag, 15. Juli, hält der TSV Rottach-Egern das Sepp-Mannhardt-Gedächtnisspringen ab. Um 13 Uhr beginnt der Nachwuchs-Wettkampf, der an den Mitbegründer der Leichtathletik-Abteilung erinnert. Die jeweiligen Sieger erhalten eine Wildcard für das Hauptspringen am Sonntag, das ebenfalls mit dem Frauen-Wettkampf um 13 Uhr beginnt.