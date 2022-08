Stockschießen: Österreich, Italien und Litauen gastieren in Schaftlach

Teilen

Auf Bahn sechs der Stocksporthalle in Schaftlach trat Lukas Vorderwestner fürs Team Deutschland an. Direkt daneben: Spieler aus Österreich, Italien und Litauen. © Steffen Gerber

In Schaftlach liegt ein erfolgreiches U16-Turnier fürs deutsche Team hinter den Eisratz‘n. Im Ländervergleich siegten die Mädchen gegen Österreich, Italien und Litauen.

Schaftlach – Selbst von der Straße aus war kaum zu übersehen, dass am vergangenen Wochenende in der Schaftlacher Stocksporthalle eine besondere Veranstaltung durchgeführt wurde. Mit zahlreichen Länder-Flaggen war der Neubau geschmückt. Im Inneren empfingen die Eisratz’n Schaftlach Nachwuchs-Sportler aus verschiedenen Nationen. Ausgetragen wurde hier der Grand Prix der U16-Nationalmannschaften, für den Landrat Olaf von Löwis (CSU) die Schirmherrschaft übernommen hatte.

Ab dem frühen Freitagmorgen bereiteten sich die deutschen Spieler auf das Wochenende vor; am Abend zogen die Teams aus Deutschland, Österreich, Italien und Litauen ein, und die Flagge des Verbands IFI wurde gehisst. IFI-Präsident Christian Lindner begrüßte die Teilnehmer. Waakirchens Dritter Bürgermeister Rudi Reber überreichte die Gastgeschenke der Gemeinde. Die Teams aus Frankreich und Slowenien hatten kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt (wir berichteten).

Mixed-Zielwettbewerb: Österreich gewinnt

Die Wettkämpfe selbst starteten mit dem Einzel-Zielschießen der Mädchen und Jungen. Bei den Burschen setzte sich mit Felix Kiemeswenger ein Österreicher durch, bei den Mädchen siegte die Deutsche Julia Thalbauer. Nach einem gemeinsamen Mittagessen standen am Nachmittag der Mannschafts- und Mixed-Zielwettbewerb an. Im Team siegte Deutschland vor Litauen, im Mixed setzte sich Österreich vor Deutschland durch. Am Sonntag stand der Höhepunkt, der Mannschaftswettkampf, an. Es traten je zwei Teams aus Deutschland, Österreich und Italien sowie eine litauische Moarschaft an. Am Ende setzten sich die beiden deutschen Teams vor den Österreichern durch. Der Wettkampf konnte vom Publikum auch über fünf Kameras online im Live-Stream verfolgt werden. „Die Jugendlichen zeigten an beiden Tagen überragende Leistungen und bewiesen, dass das Eisstockschießen kein Altherrensport ist“, berichtete Organisationsleiter Stefan Quercher.

Bei der Siegerehrung gab es für die Ausrichter, die die Sportler unter anderem mit Schnitzeln, Currywurst und Spaghetti Bolognese bekocht hatten, Lob von allen Seiten. Eisratz’n-Ehrenvorstand Richard Hacklinger überreichte die Medaillen. Nach lobenden Worten von Lindner für Sportler und Veranstalter ging für die jungen Eisschützen und das rund zehnköpfige Team der Eisratz’n ein langes und spannendes Wochenende zu Ende.

Das nächste Highlight steht für die Stocksportler aber bereits an: Die Deutsche Meisterschaft der Damen im Einzel- und Teamwettbewerb findet am Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, statt. Wie berichtet, hat sich dafür auch die Moarschaft des TSV Hartpenning qualifiziert.

Im Einzel-Zielschießen

standen mit den U16-Mädchen Julia Thalbauer (1.), Marina Baierl (2.) und Bettina Maier (3.) drei Deutsche auf dem Trepperl, alle aus Bayern. Beim männlichen Stocksport-Nachwuchs siegte mit Felix Kiemeswenger ein Österreicher. Ihm folgen die beiden Deutschen Florian Schuhbeck (Kirchanschöring) und Marco Straubinger (Rimbach).