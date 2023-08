Surfen: Oberbayern-Trio sichert sich in Kieler Bucht Titel im Wingfoil

Beim Wingfoilen auf den Geschmack gekommen sind (v.l.) Benjamin May, Franz Rappolder und Felix Albrecht. In der Mitte ist die Tragflügelkonstruktion zu erkennen, die dem Brett Auftrieb gibt. © privat

Ein Surfer-Trio aus Oberbayern ist bei bei der Deutschen Wingfoil-Meisterschaft auf dem Treppchen gelandet.

Tegernsee – Ein oberbayerisches Trio hat in der Kieler Bucht den Jungs von der Küste gezeigt, dass man auch an überschaubaren Bergseen ordentlich Wassersport betreiben kann. Bei den offenen Deutschen Wingfoil-Meisterschaften im Rahmen des Foil-Festivals am Schönberger Strand an der Ostsee landeten Benjamin May, Felix Albrecht und Franz Rappolder auf dem Treppchen.

Beim Wingfoil hält der Surfer auf seinem Brett eine Art Flügel in der Hand, den er in den Wind stellt. Foil-Boards gleiten sehr früh an und heben auf einer Tragflügelkonstruktion aus dem Wasser ab. Benjamin May beherrscht diese immer populärere Sportart. Der 19-jährige Otterfinger ist auf der World Tour unterwegs, wurde kürzlich Vize-Weltmeister im Big-Air und ist vor allem für seine gewaltigen Sprünge bekannt.

Bei den dritten Deutschen Meisterschaften holte er sich den Titel in der Kategorie Racing. In dieser Disziplin war auch Felix Albrecht vom Windsurfing Club Tegernsee am Start und fuhr bei seiner Wettkampfpremiere in der U15 direkt auf Platz zwei. So wie auch der gleichaltrige Franz Rappolder vom Kochelsee im Freestyle. „Ein verrückter Wettbewerb“, resümierte May die Tage, an denen es die Witterungsverhältnisse den Aktiven schwer machten. „Es gab nicht die Bedingungen, die wir uns erhofften, aber wir machten das Beste draus.“

Acht Wettfahrten vorgesehen

Acht Wettfahrten hätte das Reglement vorgesehen, doch mehr als vier ließen die Windverhältnisse nicht zu. Zwei gewonnene Wettfahrten, ein dritter und ein vierter Platz genügten dem Otterfinger zum Titel. May lag hauchdünne 0,3 Punkte vor dem Franzosen Alan Fédit, mit dem er sich enge Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte.

Die Tage mit Flaute vertrieben sich die Männer mit Pumpfoiling. Bei dieser Variante bewegen sich die Boarder ohne Segel fort und treiben ausschließlich mit Muskelkraft an – einem „Pumpen“ mit den Beinen. In einem Spaß-Rennen traten sie im Eins-gegen-eins gegeneinander an. Anstrengende Heats, in denen sich May gegen den sechsfachen Deutschen Meister Elias Ouahmid und den sowohl auf dem SUP als im Foiling erfolgreichen Kai Steimer durchsetzen konnte und damit auch den inoffiziellen Titel im Pumpfoil holte.

Ziel: Fliegender Start

Für Felix Albrecht ging es darum, sich bei seiner ersten Meisterschaft an Wettkampf und Modus zu gewöhnen. Unter anderem, um ein Gefühl für den fliegenden Start zu bekommen, bei dem es darum geht, exakt zur vorgegebenen Startzeit mit Schwung die Linie zu überqueren. Alle Altersklassen gingen dabei auf denselben, knapp fünf Minuten langen Kurs mit einigen Bögen und einer Passage zum Hochkreuzen. Für Neuling Albrecht lief es gut. Am Ende wurde der 14-Jährige bei seinem Debüt Vizemeister und hat Blut geleckt.

Die nächsten Deutschen Meisterschaften sind in den Pfingstferien 2024 auf der Ostsee-Insel Fehmarn geplant. Dann hoffentlich bei besseren Bedingungen als bei 17 Grad, Nebel und Nieselregen, die vor allem die Jüngsten der U13 forderten. Am Rennkurs auf offener See bibberten sie recht durchgefroren, bis sie wieder an der Reihe waren.