Durststrecke endgültig überwunden

Teilen

Heimspiel beim Tegernsee Triathlon für die Gmunderin Michaela Köster. © Christian Scholle

Nach drei Jahren ohne Tegernsee Triathlon und schleppendem Restart 2022 gibt es in diesem Jahr wieder 1000 Anmeldungen.

Gmund/Tegernsee – Zwei Triathlons innerhalb einer Woche? „Das ist schon zu machen, wenn man im Training ist“, sagt Michaela Köster. Sie ist am vergangenen Sonntag beim Alpentriathlon in Schliersee Sechste über die Kurzdistanz geworden. Das nächste Event steht mit dem Tegernsee Triathlon am kommenden Sonntag schon vor der Tür. Und darauf freut sich Köster ganz besonders. Sie kommt aus Gmund. „Das ist ja ein Heimspiel für mich, und ich habe 2018 dort meinen ersten Triathlon gemacht“, sagt sie.

Kösters Team ist am Tegernsee gut vertreten. Neben ihr starten auch Andreas Lenz, Sieger der Sprintdistanz beim Alpentriathlon, Markus Pötzinger, in Schliersee Zweiter über die Olympische Distanz, Max Ploschka, Tom Gerischer, Silke und Simon Schachenmeier, Katja Kronschnabel und ihre Tochter Lina, Markus Appel und Francisco Durán. Teilweise waren sie beim Alpentriathlon gar nicht dabei, weil sie am vergangenen Wochenende im französischen Nizza beim Ironman an den Start gingen. Köster und Lenz fehlten dagegen vor einem Jahr beim Tegernsee Triathlon wegen Corona. 2020 und 2021 war das Event wegen der Pandemie komplett ausgefallen, 2019 wegen eines starken Gewitters kurzfristig abgesagt worden.

„Eigentlich waren es ja sogar vier Jahre Durststrecke“, sagt Peter Targatsch, Veranstalter des Tegernsee Triathlons. „Nach den drei Jahren Pause ist es mit den Anmeldungen 2022 nur langsam wieder angelaufen.“ Für den Sonntag meldet der Tegernsee Triathlon allerdings „ausgebucht.“ Alle 1000 Startplätze sind weggegangen.

Die Diskussionen um die Straßensperrungen beim Alpentriathlon (wir berichteten) hat natürlich auch Targatsch verfolgt. Sechs Stunden wie zuletzt in Schliersee und Umgebung – so lange wird beim Tegernsee Triathlon nicht gesperrt. „Wir wissen, dass das ein sensibles Thema ist, und halten es deshalb so kurz wie möglich“, erklärt Targatsch. Am Sonntag sind die B307 zwischen Seeglas und Tegernsee Ortseingang sowie die Staatsstraße 2076 zwischen Seeglas und Hausham jeweils von 9 und 11.30 Uhr gesperrt. Dazu kann auch der Parkplatz Seeglas am Samstag und Sonntag nicht genutzt werden.

Was die Sperren betrifft, hat der Wettkampf im und am Tegernsee im Vergleich zum Alpentriathlon den Vorteil, dass keine Bundesliga-Athleten am Start sind. „Wir haben uns bewusst für den Breitensport entschieden“, betont Targatsch. Er sehe an den Anmeldungen, dass das der richtige Weg sei. „Viele Teilnehmer brauchen Tageslizenzen, starten also nicht regelmäßig.“ Triathlon sei eben nicht nur Spitzensport.

Die Landkreis-Wertung, eine Kombination der Ergebnisse beim Alpentriathlon und am Tegernsee, wird es in diesem Jahr nicht geben. Dazu liegen die beiden Wettbewerbe laut Targatsch zu nahe beieinander. Die Triathleten aus dem Landkreis sind momentan eh im Dauerstress.

Zu Alpentriathlon und Tegernsee Triathlon kommen viele andere Wettkämpfe – oder auch ganz ausgefallene Challenges. So wie die von Stefan Hütter vom Medius Schachenmeier Bike Base Team. Er postet aktuell regelmäßig Fotos von Pässen aus Frankreich. Warum? Hütter war beim Ironman in Nizza am Start und fährt jetzt mit dem Fahrrad zurück in die Heimat. Sind ja auch nur schlappe 900 Kilometer und ein paar Berge.