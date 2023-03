Tobias Tent ist deutscher Hallen-Vize-Meister über 1500 Meter

Von: Ludwig Stuffer

In Führung lag Tobias Tent (r.) zu Beginn des 1500-Meter-Rennens. Seine Silbermedaille sicherte er sich aber mit einem starken Schlusssprint. © Ralf Görlitz

Tobias Tent gewinnt bei der Deutscher Hallen-Meisterschaft überraschend Silber über 1500 Meter.

Waakirchen – Das ist eine echte Überraschung: Unmittelbar nach seinem Aufstieg in die höhere Altersklasse hat Leichtathlet Tobias Tent aus Waakirchen die Silbermedaille bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften der U20 in Dortmund erobert.

Für Tent ist dieses Jahr eine Saison mit einem gewissen Lernfaktor. Denn der 17-Jährige startet nun in der Klasse U20. Als Jüngster des jüngeren Jahrgangs 2005 und vereint mit dem bis zu fast zwei Jahre älteren Athleten des Jahrgangs 2004. Entsprechend mehr Erfahrung können seine Kontrahenten vorweisen. Deshalb wäre diese Saison eigentlich eine zum Hineinschnuppern.

Als deutscher 1500-Meter-Meister der U18 vom Vorjahr hatte Tent mit den sicher erfüllten DM-Limits über 1500 und 3000 Meter in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle auf die Jagd dennoch einen Spitzenplatz im Visier. Und seine Premiere bei einer Deutschen Hallen-Meisterschaft verlief besser als in seinen kühnsten Träumen geplant. Dabei entschied er sich für die 1500-Meter-Distanz. „Ich fühle mich auf der 1500er-Strecke einfach wohler, und seit meinem DM-Titel habe ich da ein großes Selbstvertrauen gewonnen“, erklärt Tent.

Tent sammelt wertvolle Erfahrung

Bereits am Samstag konnte er sich erste Hoffnungen machen, denn im Vorlauf erzielte er mit 4:02,51 Minuten die viertbeste Zeit der 29 Teilnehmer. Damit stand er sicher im Finale. „Ich habe schon im Vorlauf gemerkt, dass ich gute Beine hatte“, erzählte der Gymnasiast. Am Sonntag ging Tent im Endlauf gegen die elf besten Athleten aus ganz Deutschland an den Start. „Berechnen“ konnte der Landkreis-Athlet im Trikot der LG Stadtwerke München vorab eigentlich nichts, denn die Meldezeiten und die hohe Leistungsdichte ergaben keine klaren Favoriten.

Kurz nach dem Startschuss lag Tent auf der ersten 200-Meter-Runde sogar in Führung, bevor ihn das Feld wieder einholte und sich ein taktisches Bummelrennen entwickelte. Bevor es um die Entscheidung ging, wurde noch oben drauf viel gerempelt und geschubst, denn in der Halle gibt es nur zwei 50 Meter-Geraden zum Überholen, und in der Kurve verliert man mehr als auf einer doppelt so großen Freiluft-Bahn. „In so einem Rennen darf man sich durch das Rempeln nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und je häufiger ich solche Rennen nun schon bestritten habe, desto besser kann ich damit umgehen“, sagt der Waakirchener. „Das Bummelrennen kam mir dennoch gut entgegen, da ich weiß, dass ich eine sehr gute letzte Runde laufen kann und ich taktisch ganz ordentlich mithalten kann.“

Tent eine Hundertstel vor Bronze

Und dieser Plan ging auf: Auf den letzten 300 Metern lag er noch auf dem sechsten Rang, zu Beginn der letzten Runde spurtete er bereits als Vierter vorne mit, die letzten 100 Meter war er ebenfalls auf Position vier – und dann drehte er auf: Auf den letzten 50 Metern hatte Tent bereits Bronze sicher und auf dem allerletzten Meter hechtete er sich eisern ins Ziel – und wurde dafür redlich belohnt. Mit starken 4:01,41 Minuten wurde er neuer deutscher Vize-Meister und hatte eine hauchdünne Hundertstelsekunde Vorsprung auf den Bronzegewinner Glenn Kochmann (TSG Bergedorf). Deutscher Meister wurde Jan Dillemuth (Athletics Team Karben) mit 4:00,90 Minuten.

Ein wenig zu lachen gab es für Tent nach dem Vize-Titel zweifelsohne: Auf dem Zielfoto ist zu sehen, wie sich der spätere Dritte offenbar die Haare für den Pressefotografen zurecht macht. Bei dieser Maskerade übersah oder unterschätzte er das Spurt-Vermögen von Tent – und wurde dafür bestraft.

Für Tent war dieser Erfolg schon die zweite Einzelmedaille bei einer Deutschen Meisterschaft auf der Bahn. „Diese Silbermedaille ist echt eine super Sache. Allerdings ist sie trotz der Überraschung für mich nicht wertvoller, da Hallen-Titelkämpfe nicht so einen hohen Stellenwert haben und eben im Vorjahr die Goldene meine erste DM-Medaille war“, sagte er.

Chance auf Nationaltrikot

Viel Lob gab es im Ziel von den Bundestrainern Marc Kowalinski und Julia Gromisch. Internationale Startchancen gibt es für seine Altersklasse heuer noch einige, allerdings „sind die Normen in der U20 sehr hoch, und ich bin ja noch der jüngere Jahrgang“, kommentierte Tent seine Chancen auf einen Start im Nationaltrikot. „Das wäre schon schön, aber es werden nur immer zwei Athleten pro Disziplin mitgenommen.“

Tents Hallen-Saison ist nun beendet. Beim Oster-Trainingslager werden die Pläne für die Sommer-Saison ab Mai geschmiedet.