Tremmel wird in Garmisch mächtig durchgerüttelt - Ähnliche Bedingungen in Adelboden

Ordentlich ausgefahren war die Strecke bereits, als sich Toni Tremmel mit Startnummer 46 in den Slalom-Stangenwald begab. So fuhr er erstmals in diesem Winter nicht in die Punkteränge. © Peter Kornatz

Die schlechte Strecke in Garmisch kann Toni Tremmel beim Nachtslalom nicht bändigen. Als nächstes geht es nach Adelboden.

Rottach-Egern – „Man muss es nehmen, wie es kommt und mit einem richtig guten Lauf wäre vielleicht auch was drin gewesen“, sagt Toni Tremmel nach dem Nachtslalom am Garmischer Gudiberg, der zwar bei bester Stimmung vor rund 7000 Zuschauern aber alles andere als einfachen Bedingungen ausgetragen wurde. Nachdem er in den beiden bisherigen Weltcup-Rennen in die Punkteränge fahren konnte, klappte es diesmal nicht mit der Qualifikation für den Finaldurchgang der besten 30. Als 39. war das Heimrennen für ihn nach dem ersten Durchgang beendet.

Doch der Rottacher ist keiner, der mit so etwas hadert. Während Fernsehzuschauer und Publikum im Stadion mit den Startern litten, die spät ins Rennen gingen, versuchte Tremmel auch diesmal, sein bestes Skifahren zu zeigen. Dass mit einer richtig guten Fahrt etwas hätte drin sein können, habe der Norweger Alexander Steen Olsen vorgemacht, der mit Startnummer 45 gerade noch auf Platz 30 fuhr. Tremmel war direkt im Anschluss an der Reihe und konnte es ihm nicht gleich tun. „Anton Tremmel wird von der Piste mächtig durchgerüttelt“, beschrieb es der Kommentator und fügte hinzu, dass an schnelles Skifahren so nicht zu denken sei.

Der Sieg ging an diesem Abend an den Norweger Henrik Kristoffersen, der im ersten Lauf so viel vorgelegt hatte, dass auch die 17. Zeit im zweiten noch für den Sieg reichte, während Linus Straßer als sein stärkster Widersacher zu viel riskierte und ausschied. Tremmel indes freute sich über die vielen Klubkameraden vom SC Rottach-Egern, die nach Garmisch gekommen waren, um ihn anzufeuern. „Das war schon cool!“ Dazu die spezielle Stimmung des Nachtrennens, die er genoss.

Am Sonntag: Slalom in Adelboden

Stimmungsvoll wird es sicher auch am Sonntag in Adelboden sein, wo die Athleten in die Arena mitten im Dorf fahren. Applaus und Kuhglockenläuten inbegriffen. Ein Rennen, auf das sich der 28-Jährige besonders freut. Allerdings schaut es am Chuenisbärgli aktuell nicht besser aus, als zuletzt in Garmisch. Nur ein schmales weißes Band liegt auf den grünen Almwiesen im Berner Oberland. „Gefahren wird auf alle Fälle“, bekräftigte FIS-Renndirektor Markus Waldner am Freitag. „Der obere Teil wurde noch einmal mit dem Balken präpariert – und hat gut reagiert. Jetzt müssen wir schauen, was mit dem Zielhang passiert.“ Der liegt immerhin auf 1350 Meter. Nach zwei warmen Tagen sind für den Renntag Schneeregen und Wind angesagt.

„Ich hoffe, es wird besser, als am Mittwoch“, sagt Tremmel, der am Freitag in die Schweiz reiste. Zuvor hatte das Techniker-Team des Deutschen Skiverbands in Garmisch trainiert. Vermutlich unter ähnlichen Bedingungen wie in Adelboden, wo nach dem heutigen Riesenslalom für die Slalomspezialisten noch ein Training im oberen Streckenteil stattfinden wird. sie