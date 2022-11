Und da waren es nur noch elf fehlerfreie Spieler auf Gut Kaltenbrunn

Auch Anton Korobov musste schon Federn lassen. © THOMAS PLETTENBERG

Das Feld der fehlerfreien Spieler bei der Offenen Internationalen Bayerischen Meisterschaft lichtet sich weiter.

Gmund – Und da waren es nur noch elf. Bereits nach drei der auf neun Runden angesetzten Offenen Internationalen Bayerischen Schach-Meisterschaft (OIBM) am Tegernsee hat sich das Feld der fehlerfreien Könner auf den schwarz-weißen Feldern massiv gelichtet. Selbst Weltranglistenspieler haben schon einen Fleck auf der weißen Weste. In Runde vier kommt es nun zum ersten Aufeinandertreffen von Großmeistern.

Überraschend musiziert mit Jan-Christian Schröder auch ein Hesse im Konzert der Besten. Schröder hat früh als mehrfacher deutscher Jugendmeister auf sich aufmerksam gemacht und bereits mit 17 Jahren den Großmeistertitel erobert. Dass er nun auf den an Platz vier gesetzten Saferi Eltaj aus Aserbaidschan trifft, haut ihn wohl nicht vom Hocker. Er hat mit Laurent Fressinet (ELO 2707) schon den stärksten Franzosen vom Brett geschoben.

Nervöser dürfte Lärtes Neuhoff sein. Aber das Ausnahmetalent von der SG Leipzig, das die optimalen drei Punkte verweisen kann, ist auch erst zwölf Jahre. Ob Liviu-Dieter Nisipeanu nervös war, weiß nur der Nationalspieler selbst. Auf jeden Fall balancierte ihn Dieter Morawietz aus Köln sogar bis zum Einzug in das Endspiel an den Rand des Abgrundes. Schlussendlich unterlag der Außenseiter, aber mit schachlich erlesener Qualität. „Es bedurfte nur noch eines Stupsers in den Abgrund“, analysiert Turnierdirektor Sebastian Siebrecht, „aber letztendlich blieb das Spektakuläre hinter den Kulissen.“

Auch topgesetzte Spieler lassen Federn

Für Robert Heigermoser geht es auf Gut Kaltenbrunn nicht darum, überraschend um den Turniergewinn mitzumischen. Dafür ist die Phalanx an spielstarken Titelträgern zu dicht. Aber dass der Münchner mit Julijan Plenca einen um mehr als 300 Punkte besser eingestuften internationalen Meister vom Brett schob, war sehenswert. Und dass Ruben Gideon Köllner von den SF Deizisau mit den schwarzen Steinen den an Platz zwei gesetzten Anton Demchenko (ELO 2655) ein Unentschieden abtrotzte, wird lange im Gedächtnis des 18-Jährigen bleiben.

Liviu-Dieter Nisipeanu holte einen knappen Sieg. © THOMAS PLETTENBERG

An den vier Spitzenbrettern der Runde vier sitzen acht Spieler aus sieben Nationen. Die anhand ihrer ELO-Zahlen topgesetzten Anton Korobov, Demchenko und Daniele Vocaturo gehören nicht dazu. Ebenso wenig der Ex-Europameister Nisipeanu. „Favoritenstürze sind das Salz in der Suppe eines so großen Turnieres“, erklärt Siebrecht, „und schließlich spielen wir hier auf Gut Kaltenbrunn das größte Open in Deutschland.“