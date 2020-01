Viktoria Rebensburg greift wieder an

Wieder Gas geben kann Viktoria Rebensburg am Samstag bei der Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee.

Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg startet ins neue Jahr. Auf dem Programm steht am Samstag die Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee. Die Strecke hat es in sich.

Altenmarkt-Zauchensee – Viktoria Rebensburg (30) startet ins neue Jahr. Die Skirennläuferin vom SC Kreuth bestreitet am Samstag (11.45 Uhr, live in ARD und Eurosport) die Abfahrt im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee.

Rebensburg und das DSV-Team trainierten in San Pellegrino

Nachdem die Speed-Rennen in Val d’Isère (Frankreich) kurz vor Weihnachten wetterbedingt ausgefallen waren, fand die letzte Weltcup-Abfahrt Anfang Dezember in Lake Louise (Kanada) statt. Die Speed-Gruppe des Deutschen Ski-Verbands (DSV) bereitete sich auf das Rennen im Salzburger Land zusammen mit der italienischen Mannschaft und der Slowenin Ilka Stuhec unter der Führung von Disziplintrainer Andi Führbeck vor. In San Pellegrino (Italien) standen Abfahrten und Super-G-Einheiten auf dem Programm. Außerdem wurde intensiv an der Riesentorlauf-Technik gearbeitet.

Eine der spektakulärsten Abfahrtspisten im Frauen-Weltcup

Die Strecke im Pongau vom Gamskogel über das Kälberloch Richtung Weltcup-Arena gilt als eine der spektakulärsten und herausforderndsten Abfahrtspisten im Frauen-Weltcup. „Die Abfahrt dort ist speziell, da der Starthang sehr steil ist“, sagt auch DSV-Bundestrainer Jürgen Graller. Dann fliegen die Athletinnen über einen weiten Sprung in den nächsten Hang hinein. „Im Anschluss folgt ein sehr kurviger Teil durch das Kälberloch, ein Waldstück“, erklärt Graller. „In diesem Streckenteil sind technische Qualitäten gefordert, bevor man den lang gezogenen Zielhang bewältigen muss.“

Rebensburg beendete das erste Abfahrtstraining am Donnerstag als 32., Schnellste war ihre Teamkollegin Kira Weidle (SC Starnberg). Im Training am Freitag fuhr die Kreutherin zeitgleich mit Tina Weirather (Liechtenstein) auf Rang acht. Schnellste war Ramona Siebenhofer aus Österreich.

